A csoda kész van – Mihály Péter színművész családjánál jártunk

Először ünneplik az új otthonukban a karácsonyt. Mihály Péter színművész, a Hevesi Sándor Színház tagja és felesége, Mihály-Balázs Eszter négy gyermeket nevelnek.

A nagyok fogadnak bennünket, bemutatkoznak, kezet fognak, udvariasan kalauzolnak. A látogató rácsodálkozik a makulátlan rendre, Eszter, a ház asszonya megnyugtat, nincs mindig így, láttam volna pár perce a gyerekszobát.

A kilencéves Adél, a hétéves Huba, a négy és fél éves Hanga és a két és fél éves Regő szaladgál a szülők és a fotós masinája körül, mindenki szívesen mutatja a saját kis birodalmát. Hubáé némileg a sportról és a versenyeken szerzett érmekről üzen, Adél a zongora mellé telepedve játszik néhány dallamot, de nála is sokasodnak az oklevelek, Hanga a kupáiért szalad, amiket a korához illő sportversenyeken nyert. Regő a plüssállatokat rakja rendbe, a játszószoba küszöbén népes, textilből készült zöldséghadsereg fogadja a belépőt. Öntudatos kis csapat, külön társadalom. Amíg szüleiket arról faggatom, hogyan építették fel az életüket, mire eddig eljutottak, körénk telepszenek, figyelik az adventre hangoló koszorún fellobbanó – a kedvünkért kicsit korábban meggyújtott – gyertyalángot, és természetesen mindenről van véleményük, legyen az testvér, anya, apa, az iskola, az óvoda, a barátok. Lehet, hogy színész lesz valaki közülük? „Én igen!”, szögezi le Adél. Édesapja a megszokott szülői „csak azt ne!” óvó mondat helyett csendben fűzi hozzá, ő is szerencsés, hiszen azt csinálhatja, amit nagyon szeret. A gyerekekkel kapcsolatban is az a vágya, hogy boldogok legyenek azzal, amit majd választanak. Az idillt persze némi civódás tarkítja, szóval teljesen normális családi estébe csöppentünk.

Eszter és Péter másodszorra találkoztak egymással, úgy rendesen. A keszthelyi lány és a körmendi fiú Nagykanizsán látta meg egymást egy rendezvényen, de eltelt még pár év, mire mélyen összekapcsolódott a tekintetük. Annyira, hogy ma Zalaegerszegen élve, mint a címlapos képünkön is látszik, békében élnek négy gyermekükkel. Úgy érzik, nem számítanak különösebben csodabogaraknak a nagy családdal, három gyerek számos barátjuknál van, a négy talán ritkaság. Eszter kétgyerekes családban nőtt fel, Péternek két fiútestvére van, ők ketten együtt hamar eldöntötték, hogy sok babát szeretnének. Tizenegy év alatt össze is jött, szinte kétévente követték egymást. Adél, a legelső pici súllyal, alig kétkilósan, de egészségesen született, ma ő a gyerektársadalom vezére, mindenkire ügyel, mindenkiről tud mindent.

– Regőt azért szeretem, mert olyan cuki, Hangával nagyon jól lehet lányosan játszani, Hubát azért szeretem, mert hallgat rám – válaszolja a kérdésemre. – Regőt azért szeretem, mert fiú, Hangát azért, mert lány, Adél meg mindig segít nekem – ad frappáns választ Huba ugyanarra a kérdésre. Utóbbi arra vonatkozik, hogy Adél a Liszt-iskolában odafigyel az öccsére. Közben Eszter megsúgja, a gyerekek emlegetnek reménybeli ötödik testvért, de a szülők úgy érzik, már teljes a család.

– Mi az üzenet azoknak, akik sok gyermeket akarnak? Kötélidegek, tonnányi türelem?

– Nem olyan vészes – nevetnek egymásra. – De azt nagyon ajánljuk, hogy egyetértés legyen lehetőleg mindenben a férfi és nő között, anélkül nem megy. Sok munkával jár négy gyerek életét szervezni, van egy közös on-line naptárjuk, amibe mindent beleírnak: néptánc, zongora, tánc, színjátszás, zeneiskola, dzsúdó, atlétika, foci, tantárgyi versenyek, a hét végén pedig rengeteg program. Adél kifejezetten sokat szeret vállalni. Édesapjuk tanítja őket színjátszásra, a családi logisztikát Eszter vezényli. Még soha nem felejtettek ott senkit, sehol. (A városrészben, ahol élnek, sok a kisgyermekes, összetartó család, számíthatnak egymásra, ha szükséges.) A nyugalomnak jót tett a nagyobb ház, mondják, érezhető a gyerekeken, el tudnak vonulni a saját birodalmukba. Esténként pedig már nemcsak apa, hanem Adél is mesél, vagy beindul a varázslatos diavetítés.

– Mikor van saját idejük a szülőknek? – Petinek nem kell reggel korán mennie a színházba, én hazaérek az iskolából, óvodából nyolcra, és akkor leülünk együtt kávézni. Ezt az időt hét végén is tiszteletben tartják a gyerekek. A premierek is szent esték, akkor a nagyszülők segítenek, akik még dolgoznak egyébként.

– Én nagyon szeretem a munkámat, de nem hétköznapi elfoglaltság, ezért sok esti altatásról lemaradok – szól a saját gondjairól Péter. S valóban, rengeteget játszik, rendez, tanít, még Kanizsán is, irányítja a Kakaó zenekart, ha kell, műsorvezető. Legutóbb a bábszínházban rendezte a Hókirálynő című mesét, a bemutatón az ölében és mellette ültek a gyerekei.

– De cserébe szinte egész nyáron együtt lehetünk – vigasztalja Eszter. – A művész életvitelét kell egyeztetni a hétköznapival… – Nehéz, néha csak én látom a sóvárgó gyerektekinteteket – néz végig a kis csapaton az édesanya, aki nem készült a helyzetre erre tudatosan. Eddig a karácsonyok utazással teltek, a hatosban töltött 23-a és szenteste után 25- én Keszthelyen, 26-án Péter Szombathelyen élő édesanyjánál tettek látogatást.

– Most hogyan lesz? – kérdezik kánonban a gyerekek. – Még nem tudjuk, de biztosan másképp – bólogatnak a szülők, sejtetve, hogy most náluk gyűlik össze a család.

– Tudja a Mikulás és a Jézuska, hogy már itt lakunk? – kérdezi a kisebb.

– Biztosan megtalálnak bennünket. A készülődés már megkezdődött, Adél és anyukája mézeskalácsot készített, az adventi koszorú is megvan, de apának is szívesen segít mindenki, ha kell. Ugyanis a hagyományos lazacvacsorát Péter készíti. A hal már a hűtőben várakozik.