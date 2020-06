A Balaton és a Hold románca

A holdkelte és a telihold mindig szép és az ember sok-sok ezer éve nézi a Földről ezt az égi csodát. Minden nap ott van az égen, mégis újra meg újra rá lehet csodálkozni, és akkor is késztetést érzünk megállni egy pillanatra, elmélázni rajta és esetleg le is fotózni, ha már százszor láttuk, és nincsen profi fotó felszerelésünk hozzá. Mégsem lehet megunni sem a látványát, sem a vágyat, hogy elkapjunk egy szép pillanatot. Amikor tiszta éjszakákon a telihold fénye tükröződik a Balaton vizén, az a pillanat pedig szó szerint megunhatatlan.

A Hold eredetére vonatkozó hiedelem nem ismert a magyar néphitben, de a szabad szemmel látható holdkráterekhez sok hagyomány fűződik. Mondák szólnak arról, hogy az emberalakokként értelmezett holdfoltok – hegedülő Dávid király, táncoló Cicelle/Cicölle, kapcáját szárító pásztor, rőzsét vivő ember, fát vágó ember – hogyan kerültek a Holdba.

Somogy megyében terjedt el az a monda miszerint a Nap és a Hold összekeveredtek, a Nap genét dobott a Holdra, a Hold pedig rőzsét hajigált a Napra, ezért szúrósak a sugarai. Ugyanerről a vidékről származik az a monda, amelyben Szent Péter verekedett össze egy másik szenttel, s az Pétert beledobta a Holdba. Az ősi néphagyomány szerint Dávid és Cicölle a zene nagymesterei (Szent Cecília a keresztény kultúrkörben a zene védőszentje), akik a Holdban élnek. Cicölle táncol benne, Dávid király meg hegedül neki. Amikor a Hold megújul, megújul Cicölle is.

Bár a magyar népi hagyomány nem adott külön nevet az egyes hónapok teliholdjainak, az angolszász kultúra viszont változatosan módon emlékezik meg erről. A májusi teleholdat más néven “virág holdnak” nevezik, a júniusit pedig “rózsa holdnak”, egyrészt a rózsák virágzásának tiszteletére, más hiedelem a vörös Hold jelenséghez köti a nevet.

A kelő Hold vöröses fénye tudományosan annak köszönhető, hogy az égitest alacsony állásánál a fénye még vastagabb levegőrétegen hatol át. Laikusként egyszerűen csak gyönyörű látvány.

“A Balaton hullámai, melyek gyakran tengeri betegekké teszik a gőzösök utasait, szintén a széltől származnak. Ismert törvényekkel egyezően, a nem mély Balaton vizén 0,80—1,00 méter magas, egymástól 9—11 m. távolságban levő hullámhegyek támadnak; ez pedig ugyancsak nagy viszonylagos magasság a tenger hullámaihoz képest, amelyek 79 méter távolságú hullámoknál csak 3,2 méter magasak. A Balaton hullámai még a szél lecsillapodása után is jó ideig, többé nem tarajazó, hanem sima hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel ingásban maradnak és ezek a sima hullámok, melyeket a balatoni’ halász- nép loggóknak nevez, olyan messze partokig is terjednek, ahol egyáltalán nem is volt szél. Páratlan szinjátékávai a Balaton víztükre fölülmúl minden más állóvizet. A holdvilágos éjszakák aranyhidját s a loggókon táncoló telihold képeit nem feledi el soha, aki egyszer látta.“

(Forrás: arcanum.hu/Somogyvármegye, 1907.)