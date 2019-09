A 2015-ös Zala Szépe szerint egy szépségverseny lendületet adhat az élethez

A kanizsai Kovács Adrienn 2015-ben lett Zala Szépe. Azóta is kellemes emlékeket őriz a versenyről, szerinte a szépségmustra minden fiatal lánynak nagy lendületet adhat az élethez.

Mindössze négy év telt Adrienn királynővé koronázása óta, ám abban az évben fordulatot vett az élete. Akkor ismerkedett meg Tóth Mátéval, aki ma már a férje.

– A verseny fődíjának hála, rögtön egy római körutazással indult a kapcsolatunk, ami még inkább összekovácsolt minket – fogalmazott Adrienn. – Olyannyira, hogy miután egészségturizmus szervezőként lediplomáztam a Pécsi Tudományegyetemen, elhatá­roztuk, hogy kiköltözünk Auszt­riába, és megalapozzuk a jövőnket. Messzire, az ország legnyugatibb tartományába, Vorarlbergbe jöttünk. Máté gyerekkori barátja ugyanis akkor már évek óta ott dolgozott, így tudtunk kire számítani. Ennek főleg az első időszakban nagy hasznát vettük. Mint sokaknak, nekünk sem indult zökkenőmentesen a beilleszkedés. Hosszabb időnek kellett eltelnie, mire mindketten megtaláltuk azt a munkát, amit szívesen végeztünk volna.

Máté futárként dolgozik, Adrienn pedig logisztikai menedzserként helyezkedett el egy svájci székhelyű cégnél, ahol textiláruval foglalkoznak.

– Máté tavaly február 5-én a 2,5 éves évfordulónkon 1000 méter magasban, egy étterem üvegfalú szelfipontján térdelt le, és kérte meg a kezem – folytatta az egykori Zala Szépe. – Szinte napra pontosan fél év múlva pedig a kanizsai alsóvárosi templomban kimondtuk a boldogító igent, majd egy nagyrécsei fogadóban tartottuk a lakodalmat. Még mindig álomszerű a történetünk, a Zala Szépe királynői címére pedig egyfajta kabalaként tekintek, ugyanis 2015 gyökeres változásokat hozott.

Persze nem garancia, hogy mindenki megtalálja a nagy Őt, de a 16-29 év közötti hölgyek csak nyerhetnek, ha neveznek a www.tunderszepek.hu internetes oldalon a Tündérszépek 2020 országos szépségversenyre.

Adrienn azt üzente azoknak a lányoknak, akik még hezitálnak, hogy nincs mitől fél­niük. Bárhogy is alakul a verseny vége, rengeteg tapasztalatot és még több életre szóló élményt szerezhetnek vele, ezekért már megéri. Ha pedig a legszebbek közé is bekerülnek, akkor izgalmas felkészítőtábor és televíziós showműsorral színesített döntő várhat rájuk. No és persze rengeteg értékes nyeremény, köztük egzotikus utazások, vásárlási utalványok és mobiltelefonok szintén gazdára találnak.

– A jelentkezőknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a legjobb formájukat mutassák a szakértő zsűri előtt – tanácsolta Adrienn. – A Tündérszépek 2020 a természetes szépségekre kíváncsi, a belső kisugárzásnál és az őszinte mosolynál nincs fontosabb. Ha az elkészített fényképes portfólióról is ez sugárzik, akkor a lányoknak nyert ügyük van.