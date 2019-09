A 2006-os Zala Szépe tanácsa: Mutassák meg bátran a női szépség titkait!

Gyermekeivel kerek az élete Ruszka Dalmának. A lapunk által hirdetett Zala Szépe szépségverseny 2006-os királynője édesanyaként is őrzi kitűnő formáját. Szerinte a mosoly és természetes kisugárzás ellenállhatatlanná teszi a szépségversenyre, például lapunk Tündérszépek versenyére jelentkező lányokat.

A hatéves Blanka és a négyéves Botond épp ottjártunkkor ért haza az óvodából. Mielőtt még leülhettünk volna beszélgetni édesanyjukkal, mindkettejük szobáját látnunk kellett.

A kislány rózsaszín hercegnős lakosztályában pózolt is fotós kollégámnak, testvére pedig a sportautós ágyával büszkélkedett. Úgy tűnik, az idő Ruszka Dalma esetében is megállt, kitűnő formáját elnézve bármikor nevezhetne egy szépségmustrára. Bár, ahogyan ő fogalmaz: most a gyermekeinek él, ám jó emlékeket őriz a Zala Szépe választásról. Éppen ezért kíséri figyelemmel a mostani Tündérszépek versenyt, amelyre még lehet jelentkezni. Akit érdekel a szépségipar, nem idegen számára a modellvilág, és az értékes ajándékok is vonzzák, azok számára jó próbatételnek tartja a Tündérszépek megmérettetést.

– Sok lányhoz hasonlóan 20 évesen nekem sem volt kellő önbizalmam, a családom támogatása sokat jelentett – mesélte Ruszka Dalma.

– Rengeteg erőt adott, hogy mellettem álltak, biztattak, hiszen csak nyerhettem. Valószínűleg a mai fiatalok is vágynak az elismerésre, s az már nagy lendületet jelent, ha a környezetüktől jó visszajelzéseket kapnak. Kezdetben lazán kezeltem a helyzetet, hiszen tudtam, nincs vesztenivalóm. A Zalai Hírlapnál olyan jó stáb és légkör fogadott, akik tovább erősítették bennem a hitet, hogy bizony ott a helyem. Ez most a Tündérszépek 2020 esetében sincs másképpen, a jelentkezők kiváló „kezekbe” kerülnek, a profi fotósok, a háttérben dolgozók és a szakértő zsűri tagjai mind tapasztalt szakemberek. Ezért minden 16–29 év közötti hölgyet arra biztatok, hogy minél hamarabb nevezzen a www.tunderszepek.hu internetes oldalon, hiszen az örökre szóló élményeken kívül értékes nyeremények várják őket.

Dalma a gyermeknevelés mellett gumiszervizben értékesítéssel, számlázási ügyekkel foglalkozik. Sok időt tölt a gyermekeivel, de az alakformálásra is szakít időt, szerinte 30 év felett a nők többsége megváltozik. Ugyan nem salátákon él, de sokat edz, hetente 2-3 alkalommal konditeremben súlyzókat emelget, ami feszessé teszi az idomait.