4+1 motivációs tipp futáshoz!

A futásban az egyik legnehezebb dolog a folyamatos motiváció fenntartása. A szerencsésebbeknek ez gond nélkül megy, de a legtöbben küzdenek ezzel. És a végén a demotiváltság miatt sokan inkább fel is hagynak a futással. Mit lehet tenni ellene? Hogyan tudod magad ösztönözni, hogy ilyenkor is rávedd magad egy kis futásra?

Legyenek céljaid!

A legfontosabb, hogy mindig legyenek céljaid, még akkor is, ha egyébként nincsenek motivációs gondjaid. A kitűzött célok ugyanis remekül motiválják az embert. Ahhoz, hogy ez a célkitűzés ne süljön visszájára, reálisan kell tervezni. Olyan célt kell kitűzni, amiért ugyan tenni kell, de mégis elérhető.

És nem csak nagyban érdemes gondolkodni. A legjobb, ha van egy hosszú távú célod és ehhez kapcsolódva, vagy éppen ezt lebontva vannak könnyebben elérhető, rövid távú céljaid.

Ez a fajta célkitűzés a folyamatos motiváltság fenntartásában segít. Ha csak hosszú távú célt határozol meg, akkor könnyen beleeshetsz abba a hibába, hogy túl messzinek érzed, elérhetetlennek tűnik. Ha a hosszú távú cél felé vezető úton, egymás után teljesíted a rövid távú céljaidat, akkor folyamatosan ér sikerélmény, ami újabb és újabb teljesítményre ösztönöz.

Vegyél magadnak egy futócipőt!

Kicsit szokatlan hangozhat, de mégis remek motivációs eszköz egy igazán jó futócipő vásárlása. Mitől motiváló? Egyszerűen attól, hogy rossz érzéssel tölt el, ha veszel valamit és utána az csak porosodik valahol a lakásban.

Dobd fel a futásod!

Akik nem szívesen futnak, azok általában a futás monotonitására panaszkodnak. Lássuk be a futás tud nagyon egyhangú lenni, de nem kötelező, hogy az legyen!

Egyrészt érdemes időről időre új helyeket felfedezni. Keress magadnak új útvonalat, ez máris izgalmasabbá teszi a rendszeres futást. Aztán persze ott van a zenehallgatás. Hallgatod a kedvenc dalaid vagy akár egy érdekes podcastot. Ezekkel sokkal jobban telik az idő és megint csak elkerülöd, hogy unalomba fulladjon a futásod.

Kövesd nyomon a fejlődésed!

Hála a rengeteg mobilos futó alkalmazásnak és okosórának ma már nagyon jól nyomon tudod követni a futásod. A statisztikáknak és a látványos grafikonoknak köszönhetően könnyedén láthatod, hogy mennyit fejlődtél. Azáltal, hogy vizuálisan is láthatóvá válik a futóteljesítmény, sokkal megfoghatóbbá teszi az elért eredményed. És ha tudod, hogy fejlődsz, tudod, hogy van értelme annak amit csinálsz. Igazolva látod, hogy a rendszeres mozgás közelebb visz a hosszú távú célodhoz. Legyen az akár egy egészségesebb életmód, akár ha fogyni szeretnél, akár ha futóversenyen szeretnél indulni.

Keress magadnak futótársat!

Bár a futás alapvetően egy magányos műfaj, de valakinek jól jön a társaság, mert a másik teljesítménye húzza őt magával. Ha valakivel megbeszéled, hogy elmész futni már nem szívesen hagyod őt cserben. Kérdezd meg egy barátodat, hogy van-e kedve közös futáshoz, de az is megoldás lehet, ha csatlakozol valamilyen futókörhöz. A lényeg, hogy olyannal érdemes futni, akivel nagyjából egy szinten vagytok. Így mind a kettőtöknek élvezetes lesz a futás.

És ne feledd! A futás testileg és lelkileg is hasznos: kitartóbbá tesz és nem mellesleg segít a mindennapi stressz levezetésében!