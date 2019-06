Hamar megmelegszik a víz a nagy melegben?

Itt a megoldás, hogyan tartsuk még tovább hidegen.

Nyáron gyakran kapjuk azt a tanácsot, hogy bárhová is indulunk, vigyünk magunkkal vizet. Ennek általában eleget is teszünk. Csakhogy a nagy melegnek köszönhetően a víz is hamar felmelegszik. Legtöbbször így járunk a strandon és a kertben való hűsölés során egyaránt.

De ugyan kinek van kedve folyton a hűtőhöz rohangálni? Arról nem is beszélve, hogy ha nem vagyunk otthon, ez az opció szóba sem jöhet. Akkor hogyan tartsuk még tovább hidegen a vizünket?

Borítókép: a kánikulában jól esik a hideg víz