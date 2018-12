Gyógyíthatja köhögését fenyőrügysziruppal

A luc- vagy az erdei fenyő friss, halványzöld hajtásaiból készülő nektár hatékony immunerősítő, segít megelőzni a náthát.

A friss fenyőrügy­nek nagyon magas a C-vitamin- és terpentintartalma, a tűlevél ásványi anyagokat, B2-és K-vitamint, gyantát, cserzőanyagokat, illóolajokat is tartalmaz. A fenyőgyanta a szervezetünkre fertőtlenítő, oldó és serkentő hatást gyakorol.

Gyógyhatásai

Köhögéscsillapító, kiváló nyákoldó, hurutoldó. Gyógyítja a torokgyulladást. Felső légúti megbetegedések esetén ajánlott. A nátha vagy influenza kialakulásának megelőzésében is hatékony, immunerősítő szer, A szirup még a gyulladásokat is csökkenti. Nyugtatja az idegeinket, enyhíti az emésztési zavarokat és a hasmenést, védi az ízületeinket. Gyerekeknek is adható kétéves kortól.

Patikákban és gyógynövényszaküzletekben is megtalálható.

Ha otthon készítene

A fenyőrügyet májusban és júniusban kell gyűjteni, akkor a legjobb, ha már kétujjnyira megnőttek, és sötétzöld színűk van.

A tiszta, hibátlan fenyőrügyeket szedjük le, mossuk meg alaposan, szárítsuk meg teljesen, majd tegyük bele egy befőttes üvegbe, öntsük fel mézzel, zárjuk le és egy hónapon keresztül tároljuk, időnként felrázva kissé az egészet. Ha elkészült a szirup, akkor torokfájás, felső légúti megbetegedések esetén ajánlott legalább napi 3-4 evőkanállal elfogyasztani a gyógyító nektárból.

