Ez a növény az örök fiatalság titka

A ginkgo biloba vagyis a páfrányfenyő a Föld történetének legidősebb fája. Már 200 millió évvel ezelőtt, vagyis a dinoszauruszok korában is létezett. Változatlan formában megtalálható a Föld legkülönbözőbb pontján tehát mérhetetlen túlélő képességgel rendelkezik, akár élő kövület­nek is tekinthetjük. Az ősi fák Ázsiából, Kínából származnak. Magyarországon a legidősebb példány Acsádon található, melyet 1808-ban telepítettek be. Hihetetlen, de mégis igaz, egy-egy példánya akár ezer évig is elél. Levelét és magvait már az ősi kínai orvoslás is alkalmazta elsősorban asztma, a hörgők és a tüdő betegségeinek gyógyítására, valamint a kéz és a láb vérkeringésének és az agy vérel­látásának javítására – írja a Diéta és Fitnesz.

Kutatások bebizonyították

Tudtad, hogy Európában ma az egyik legelterjedtebb természetes orvosság a ginkgo, a legnépszerűbb gyógynövény Németországban? Hatását a kutatók elsősorban a növény erős anti-oxidánsként működő flavonoid tartalmának tulajdonítják. A ginkgo levele megköti a szabadgyököket, s kiüríti a szervezetből.

Mit tud ez a csodás gyógynövény?

javítja a memóriát, serkenti az agy működését,

oldja a depressziót, szorongást

hatásos migrén ellen

alkalmazható asztma, allergia, Alzheimer-kór,

szív- és keringési betegségek esetén.

Gátolja a vérlemezkék összetapadását, tehát a vérrögképződést.

A magas vérnyomást csökkenti, az alacsony vérnyomást viszont növeli, tehát normalizáló szerepet tölt be.

Jól használható máj- és veseproblémák, különböző gyulladások, impotencia, fülzúgás (tinnitus), időskori halláscsökkenés, látászavarok, szédülés (vertigo), aranyér esetén.

Elősegíti a szervezetben a glukóz hasznosítását, ezért jól alkalmazható cukorbetegeknél.

Nincs nehéz öregség

Minthogy általában véve javítja a szervezetben a keringést, adagolása csökkenti az öregedéssel együtt járó kellemetlen tüneteket, fokozza a munkabírást, gyorsítja a sebek gyógyulását, hasznos visszérgyulladás utáni állapotban, sőt még a bőrre is jó hatással van. idegesség, az emlékező- és a koncentrálóképesség zavarai.

Hallottad már? A második világháborúban a Hiroshimára mért kíméletlen atomtámadás után az első növény egy Ginkgofa volt, amely kihajtott. Természetes kártevői nincsenek, esetleg az erős fagy okozhat sérüléseket a fiatal növények törzsén, ezt viszonylag lassan, de kiheveri.

Házilag nem készíthető el!

Fontos megjegyezni, hogy a ginko azon különleges növények közé tartozik, melyeket házilag nem lehet felhasználni. Tehát nem érdemes otthon termeszteni, s teaként fogyasztani, hiszen hatóanyaga csak komoly szaktudás és előkészítés után válik elérhetővé. Ma azonban már szerencsére kivonat, tabletta, és tinktúra formában is megvásárolhatod.

