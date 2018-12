Érdemes betartani ezt a pár szabályt a téli lejtőkön

Itt a síszezon, és egyre többen, ugyanakkor mind-mind más felkészültséggel vannak jelen a különböző adottságú pályákon. Ha nem figyelünk oda, könnyen bajba kerülhetünk vagy bajt okozhatunk. Ezért a Nemzetközi Síszövetség (FIS) összeállított egy 10 pontból álló szabálykönyvet, amelyet érdemes elsajátítani a magunk és a többiek érdekében – hívja fel a figyelmet a csupasport.hu portál.

A síelők és a snowboardosok is figyeljenek arra, hogy ne veszélyeztessék a többieket, ne okozzanak sérülést másoknak, és ez nemcsak a testi épségükre, de a felszerelésükrere is vonatkozik.

Mindig figyeljünk arra, hogy a tudásunknak, az időjárási viszonyoknak megfelelően kontrolláljuk a mozgásunkat, és a pályán lévők számának figyelembe vételével síeljünk.

A fentről, másként mondva hátulról érkezőnek úgy kell megválasztania az útvonalat, hogy azzal ne veszélyeztesse az előtte haladókat.

Jobbról, balról, lentről vagy éppen felülről érkezve is szabad előzni, azonban mindig ügyeljünk arra, hogy elegendő helyet hagyjunk a másiknak arra az esetre, ha váratlan mozdulatra szánja el magát.

Amikor megérkezünk egy pályaszakaszra, vagy állásból újraindulunk, figyelni kell arra, hogy mozgásunkkal ne veszélyeztessük a körülöttünk sízőket.

Ne álljunk meg olyan helyeken, ahol szűk az út, vagy amelyek nem beláthatók. Ha elestünk, a lehető leghamarabb próbáljuk elhagyni a veszélyes részt.

Felfelé és lefelé is csak a pálya szélén szabad gyalogolni.

Síelés közben tartsuk be a pálya jelzéseit, és figyeljünk oda a pálya környékén lévő személyzet jelzéseire is.

Baleset esetén kötelesek vagyunk segíteni vagy értesíteni a mentőket.

Baleset esetén meg kell adnunk az adatainkat, ami a baleset tisztázása miatt is fontos.

Érdemes költeni rá

Biztosítás nélkül egyébként sem ajánlott elindulni síelni, ha pedig már odafigyelünk erre, akkor érdemes olyat kötni, amely a balesetek mellett a poggyászunkat, a műszaki cikkeket is biztosítja, és nagyobb baleset esetén is seígt. És bizon az sem árt, ha felelősségbiztosítás is kerül a csomagba. Senkinek sem hiányzik, hogy pereskedni kelljen azért, mert esetleg sérülést okozott valakinek, ad absurdum: ha például miattunk töri el a kezét és esik ki a munkából egy svájci fogorvos. Egy középkorú személy január két hetére érvényes biztosítása már 10 ezer forint alatt elérhető, 20 ezer felett pedig már az autónkra is érvényes biztosítást köthetünk. Tényleg nem érdemes ezen spórolni.