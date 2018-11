Ennyi mézeskalácsszív nem illatozhat hiába: adakozzon Ön is!

Sztárok és önkéntesek egész hada segített, hogy egyetlen délelőtt alatt elkészüljön az adományvonalra utaló 1353 szívecske.

Sokéves hagyomány, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei adventre készülve közös mézeskalácsszív sütéssel készülnek az adventi adománygyűjtésre. A sütésbe idén is népszerű énekesek, sportolók és tévés személyek kapcsolódtak be. A szívecskéket az ünnepi időszakban az adományozók kapják majd meg, köszönetként hozzájárulásukért az ünnepi összefogáshoz. A Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtésének jelképévé vált mézeskalácsszívek közös sütésének idén a figyelemfelhívás is volt a célja, hiszen az elkészült 1353-as számnak kulcsfontossága van a szervezet gyűjtésében.

A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként már ma is 250 forinttal lehet csatlakozni a több mint két évtizede indult, mára az ország legnagyobb ünnepi összefogásává növekedett adománygyűjtéshez.

November 19-én a budapesti Akvárium Klubban a segélyszervezet önkéntesei, sportolók, tévés személyiségek – köztük az adventi gyűjtés kiemelt partnerei és ismert közéleti személyek – fogtak össze azzal a céllal, hogy elkészítsenek 1353 darab mézeskalácsszívet. Az akció sokak összefogásával valósult meg: a Tesco a hozzávalókat, a Whirlpool a sütőket kölcsönözte, míg az Akvárium Klub a helyet biztosította térítésmentesen a nagy sütéshez. Az akcióba be is kapcsolódtak a támogató vállalatok munkatársai, s Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója vezetésével egy népes – olyan népszerű sportolók mint Berki Krisztián, Szász-Kovács Emese, Baji Balázs, Szabó Gabriella, olyan énekesek és zenészek mint Puskás Peti, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Wolf Kati, Péter Szabó Szilvia, Opitz Barbi, és olyan színészek és műsorvezetők mint Nagy Ervin, Kiss Ramóna, Rátonyi Kriszta, Szabados Ági és Tokár Tamás – önkéntes sereg tagjaként sütötték meg és díszítették fel az első 1353 darab szívecskét.

A mézeskalácsszívek sütése advent idején továbbfolytatódik a segélyszervezet átmeneti otthonaiban, gyermekjóléti intézményeiben is.

Az elkészülő szíveket a Bazilika előtti téren november 23-án nyíló ’Adventi Ünnep a Bazilikánál’ karácsonyi vásárban felállított szeretet.éhség. Adományponthoz szállítják,

hogy az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtéséhez ott csatlakozók felé ezek a sütemények tolmácsolják az egész évben támogatottak köszönetét.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a meghitt és vidám hangulatú rendezvényen elmondta: „Nem véletlen, hogy pontosan 1353 darab mézeskalács készült, hiszen a 1353-as szám egyben az Ökumenikus Segélyszervezet adományvonala is. Az akcióval arra is fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy már hívható a 1353, melynek tárcsázásával már mától 250 forint adománnyal csatlakozhat bárki az országos összefogáshoz.” Gáncs Kristóf hozzátette, hogy bár az egyházi advent csak az első vasárnapi gyertyagyújtással veszi kezdetét, az adománygyűjtés már ezekben a napokban is zajlik:

a hét elején elkezdődött az adománykuponok árusítása a TESCO áruházak kasszáinál, és már hívható a 1353-as adományvonal is.

Mire gyűjt a Segélyszervezet?

Ahogy a gyűjtés jelmondata az ’ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!’ is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban

családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez.

Az esélyteremtés, a valódi kitörési pontok a szegénységből: hogy a felnőtteknek kínáljon esélyt a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében. Egy-egy családdal a Segélyszervezet munkatársai akár éveken át foglalkoznak, annak érdekében, hogy önállóan, külső segítség nélkül boldoguljanak.

Borítókép, fotók: Fekete Dániel / MÖS