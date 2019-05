Engedjen a tökéletességből!

A boldogsága érdekében vizsgálja felül az önmagával szemben támasztott elvárásait, és szabaduljon fel a tökéletességvágy nyomasztó terhe alól!

A maximalisták igen komoly stresszben élnek, idővel krónikus fáradtságot érezhetnek, és akár betegségeket is produkálhatnak – figyelmeztet a Fanny magazin összeállítása nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma. Persze könnyű mondani, hogy adjuk alább, ne akarjunk mindig mindenáron mindenkinek megfelelni és tökéletességre törekedni. Ám van néhány gyakorlat, amellyel megkönnyítheti az életét.

Jobb, ha táncol

Gondolja végig: olimpiai bajnok akar lenni, vagy csak szeretné élvezni a mozgást? Ha az utóbbira szavaz, akkor válasszon olyan sportágat, amelyik nem csupán hasznos, hanem szórakoztató is. Ilyen lehet például a tánc. Persze ha úgy érzi, a futást önnek találták ki, akkor dönthet amellett is. Először célszerű lesz olyan helyre menni, ahol nem nagyon van más, így biztosan elkerülheti a versengést. Találja meg a saját ritmusát, és ne hagyja, hogy ebből kizökkentsék. Sőt, még hasznosabb lesz a futás, ha közben nem versenyez másokkal, hanem átgondolja a napi teendőket, problémákat.

Módjával a barátokkal!

Nem igaz, hogy mindig minden meghívásnak eleget kell tennie. Persze fontos, hogy ápolja a kapcsolatait, de időnként nem árt beiktatni egy-egy csendesebb hetet. Ha túl sokfelé elkötelezett, vagyis minden napra jutna egy találka, akkor kösse össze azokat a napi feladataival, és mondjuk edzés vagy munka után ugorjon fel félórára a közelben lakó barátnőjéhez. Így senki sem mondhatja, hogy elhanyagolja, mégsem kell folyton egyik találkozóról a másikra loholnia.

Legyen elég jó szülő!

Attól még, hogy gyerekei vannak, nem kell feláldoznia önmagát az igényeiknek! A kicsiknek is kevésbé lesz terhes, ha nem akar mindig tökéletesen teljesíteni előttük. Nem beszélve arról, hogy nekik is könnyebb lesz, ha látják, a felnőttek is hibázhatnak, és ezt beismerik. Ráadásul a párjával való kapcsolatának is jót tesz, ha vannak privát óráik, amikor csak olyasmivel foglalkoznak, ami önöket, felnőtteket feltölti.



A külsőségek

Amikor reggel készülődik, ne feledje: a tökéletlen külső is lehet ugyanolyan vonzó, mint a tökéletesen megtervezett megjelenés! Attól még lehet sikeres és magabiztos, ha épp nem áll minden hajszála úgy, ahogy szeretné.

Spontánság, bolondság

Hagyja, hogy néha meglepetések érjék, mert ez örömöt és színt visz a mindennapjaiba, sőt kreatívabbá teszi. Kezdje apró dolgokkal: nézzen meg egy olyan filmet a moziban, amelyiknek csak a címét ismeri. Benne van a pakliban, hogy nem lesz jó, de legalább kiderül, hogy ettől még nem dőlt össze a világ.

Szex hetente ötször… – vagy mégsem?

Ne hasonlítsa a szexuális életét másokéhoz! Valahol azt olvasta, hogy a jól működő házasságokban a felek legalább hetente ötször szeretkeznek, ám ehhez képest önök csak egyszer-kétszer bújnak ágyba? Ne legyen lelkiismeret-furdalása emiatt, hiszen mindenkinek más a libidója, lehet, hogy önöknek ennyi bőven elég.

Ne aprózódjon el!

Akinek folyton több feladatot kell egyszerre megoldania, az egyikkel sem foglalkozik igazán. Sokkal jobb, ha egyetlenegy dologra koncentrál. Például határozzon meg egy fix időpontot, amikor mindennap megválaszolja az e-mailjeit. Így nem szakít meg vele más tevékenységet.

A dugót is lehet élvezni

Egy tanulmány szerint az ingázók pulzusszáma és vérnyomása megegyezik a harci pilótákéval. A dugóban ülve próbálja visszanyerni higgadtságát! Hallgasson kellemes zenét, vagy végezzen légzőgyakorlatot: az orrán át mélyen szívja be a levegőt, tartsa a tüdejében pár másodpercig, majd fújja ki.

Borítókép: Shutterstock