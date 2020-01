Elveszített egy Michelin-csillagot Paul Bocuse étterme

A L'Auberge du Pont de Collonges 55 éven át rendszeresen három csillagos értékelést kapott.

Két évvel az alapító halála után elveszített egy csillagot Paul Bocuse világhírű francia mesterszakács legendás étterme, a Lyon közelében lévő L’Auberge du Pont de Collonges, amely 55 éve megszakítás nélkül viselte a Michelin étteremkalauz által maximálisan adható három csillagot.

A Collonges-au-Mont-d’Or-i legendás vendéglő megfosztását egy csillagtól a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsversenyt szervező cég, a GL Events jelentette be először péntek hajnalban, „rendíthetetlen támogatásáról” biztosítva a francia konyhaművészet templomának számító intézményt. A nap folyamán a Michelin is megerősítette, hogy az étteremkalauz január 27-én megjelenő 2020-as kiadásában három helyett már csak két csillaggal szerepel az ínyencek zarándokhelye, amelynek konyhája „továbbra is kiváló, de már nem háromcsillagos színvonalú”.

Az étteremkalauz 2019 folyamán többször is próbafogyasztást tartott a Lyon melletti vendéglőben. Pénteki nyilatkozatuk szerint „fairnek kell lenni a vendégekkel szemben, végtére is a kalauz azoknak szól, akik étterembe járnak”. A legfinnyásabb vendégek már jóval Paul Bocuse halála rebesgették, hogy a L’Auberge du Pont de Collonges már nem a régi.

A 2018. január 20-án, 91 évesen elhunyt Paul Bocuse-re úgy tekintettek, mint a francia konyhaművészet megtestesülésére.

A Gault&Millau étteremkalauz az évszázad mesterszakácsának nyilvánította. Utódainak minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült tartaniuk a korábbi színvonalat.

Borítókép: Paul Bocuse (1926-2018)