Bizonyos nők illatának nem tud ellenállni a férfiorr

Termékeny napjaikon a nők sok férfiorr számára különösen kellemes illatot árasztanak. Néhányan azonban kiváltképp vonzóak a női nemi hormonoknak köszönhetően – állapították meg berni kutatók.

A nők testszagát a havi ciklus befolyásolja, legtermékenyebb napjaikon a legvonzóbb ez az illat. Léteznek azonban egyéni különbségek is: valójában némely nők különösen vonzó illatúak univerzálisan, minden férfiorr számára – közölték kedden a Berni Egyetem tudósai.

Az egyetemen dolgozó Daria Knoch és a Berni Egyetemi Kórházban, valamint a Konstanzi Egyetemen dolgozó kollégái közös kutatásuk eredményéről a Proceedings of the Royal Society B című szaklapban számoltak be. A kutatásban 28 nő és 57 férfi vett részt. A nőknek szigorú szabályokat kellett követniük, hogy csökkentsék a testszagra ható befolyásokat. Nem vehettek be fogamzásgátló tablettát és a vizsgálat ideje alatt nem oszthatták meg ágyukat senkivel, le kellett mondaniuk a csípős ételekről, az alkoholról és semleges tisztálkodószereket kellett használniuk.

Ciklusuk legtermékenyebb napjaiban éjszakára pamutvattát rögzítettek a nők hónaljához. Ezzel párhuzamosan nyálmintákból megállapították a hormonszintjüket. Később a férfiak megszagolták a pamutvattákat és egy nullától százig terjedő skálán meghatározták, mennyire érzik vonzónak az adott szagot.

A tudósok összegzése szerint a résztvevők eléggé egyetértettek abban, mely nők illata a vonzó. Azoknak a nőknek az illatát értékelték a legvonzóbbnak, akik egy bizonyos hormonszintet mutattak.

Minél magasabb volt egy nő ösztrogénszintje és minél alacsonyabb a progeszteronszintje, annál vonzóbbnak találták a férfiak a természetes testszagát.

Evolúcióbiológiai szempontból ez tökéletesen érthető Daria Knoch szerint: a nemi hormonoknak e szintje ugyanis a női ciklus legtermékenyebb napjain arra utal, hogy különösen nagy esélye van a fogantatásnak. Az evolúciós elmélet szerint a férfiak olyan partnereket keresnek, akikkel a lehető legsikeresebb lehet a szaporodás.

Korábbi tanulmányok bizonyították, hogy a férfiak a megfelelő nemihormonszintű nők arcát és testét tartják a legvonzóbbnak.

Az egyéni illatkülönbségeket előidéző más okokat a kutatók nagyrészt ki tudták zárni. Így például a kortizol nevű stresszhormon ennek a kutatásnak a keretében látszólag semmilyen hatással nem volt arra, milyen vonzó egy nő természetes illata.

A tudósok vérmintákkal azt is vizsgálták, vajon a résztvevők immunrendszere szerepet játszik-e. „Bizonyos tanulmányok ugyanis azt feltételezik, hogy a partnerválasztás a lehető legeltérőbb immunrendszerű nő vagy férfi választásán alapul, hogy az utód a kórokozók elleni legjobb védekező rendszerrel rendelkezve kerüljön a bölcsőbe” – fogalmazott Janek Lobmaier, a tanulmány társszerzője. A résztvevő férfiak és nők immunrendszere közötti hasonlóság azonban semmilyen hatással nem volt a kutatás során az illatok értékelésére.

A fogamzásgátló tablettának a testszag attraktivitására gyakorolt hatását nem vizsgálták. „Feltételezhető azonban, hogy a hormonális fogamzásgátlás megmásítja a természetes testszagot” – véli Koch.

Azt sem vizsgálták, milyen hatása van a férfi hormonoknak a férfiak testszagára és annak nőkre kifejtett hatására. Korábbi kutatások szerint azonban a férfiak bizonyos, a magas tesztoszteronszinttel összefüggő külső jellemzői is különösen vonzóak a nők számára. A túl sok azonban itt sem jó: a túlzón domináns és maszkulin jellemzők a nőkre inkább agresszívan, ezért kevésbé vonzón hatnak.

Borítókép: Shutterstock