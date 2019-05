Bangs: a legnyugatibb ausztriai falu

A település csaknem teljesen elpusztult, néhány ház élte túl csak a vízözönt.

Feldkirch–Bangs. Ausztria legnyugatibb faluja a Vorarlbergben fekvő Bangs. Az Ausztria, Liechtenstein és Svájc határháromszögében fekvő, Feldkirch közigazgatásához tartozó, csodálatos fekvésű, pár száz lelkes település a közeli két államhatár ellenére ma Európa egyik legnyitottabb települése.

A szeszélyes Rajna völgyében

A ma már népszerű lakóhellyé és kirándulóhellyé vált kis falu az Ill és a Rajna közötti szurdokban, 430 méter tengerszint feletti magasságban fekszik. Ma a kulináris élvezeteiről híres Stern étterem falán felrajzolt vízállásjelzés emlékeztet arra, hogy a Rajna árvize 1927 szeptemberében másfél méteres víztömeggel árasztotta el ezt a völgyet. Akkor szeptemberben az óriási esőzések miatt a kezdetleges Rajna-gát megtört, az áradat a hidakat is elvitte, az egész térség egy nagy tóvá változott. A sors fintoraként az áradás levonulását követően hat héttel később, novemberben ismét hatalmas árvizet zúdított a térségre a Rajna és az Ill folyó. A település csaknem teljesen elpusztult, néhány ház élte túl csak a vízözönt.

Íriszek, almások, lepkék

1931-ben Feldkirch városa a további árvízi pusztítás megelőzésére nagy gátépítéshez fogott a térségben. Ezzel védetté vált a térség a Rajna szeszélyes vízjárásától. A kis falu ma népszerű lakóhely, sokan felkeresik a Bangser kápolnát, a konyhájáról legendás Gasthaus Sternt. Bangs határában található a flórájáról és faunájáról híres Bangs-Matschels. A 447 hektáros földrész 1974 óta természetvédelmi terület. A később európai védelmi területté nyilvánított, Natura 2000 terület tágas nedves rétekből és 280 hektár erdőből áll. E terület és a Rajna gátján lévő, kiépített kerékpárutak sűrű túraútvonalaikkal a kikapcsolódást és a természet szépségeit keresők paradicsoma lett.

80 hektáros almafás rétje mellett nyár elejétől minden évben 2-3 millió szibériai írisz virágzását, a mocsári gladiolus és az illatos póréhagyma élőhelyeit is megfigyelhetik a természetjárók. A fekete éger, a sárgásbarna varangy, a fekete kite mellett más ritka és veszélyeztetett madárfajok, rágcsálók és az itt talált több mint 1100 fajta lepke birodalmából is sokat felfedezhet az itt sétáló. E területet azonban csak gyalogosan és kerékpárral lehet megközelíteni, az állatbarátok kutyáikat is csak pórázon vezethetik a kijelölt utakon. A kétezer méteres svájci hegyek védelmét élvező völgyben lévő természetvédelmi terület és a falu kiépített, apróköves útjain a nap minden szakában határellenőrzés nélkül átléphet a látogató a pár száz méterre lévő hercegségbe és a Rajna-hídon Lienzbe, Svájcba is.