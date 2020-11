Alex Newman: a civilizáció öngyilkosságát jelenti a gyermekek agymosása

Alex Newman író, újságíró, a Liberty Sentinel Media vezetője számos neves lapnak írt és ír ma is, köztük a The Epoch Timesnak és a The New Americannek is.

A V4NA hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy a liberális ideológia begyűrűzése az oktatásba nem új jelenség, csupán az utóbbi időben kiélesedő probléma. Ő maga már évek óta tanulmányozza az Egyesült Államok oktatási rendszerét, amelyről könyvet is írt Az oktatók bűnei – Hogyan használják az utópisták az állami iskolákat arra, hogy tönkretegyék Amerika gyermekeit? (Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children) címmel, ami már önmagában sokat sejtet.

Yay! Crimes of the Educators is finally available as an audio book, so all the people who can’t read can finally learn WHY they can’t read. https://t.co/QjpJHYmECF



Newman szerint a probléma rendszerszintű. A cél pedig egyértelmű a gyerekek oktatásában: aláásni a kereszténységet és a keresztény kultúrát, és elfordítani az embereket Istentől és a családtól. Nem maradhat meg az individualizmus sem, helyette sokkal inkább egy kollektív modellt vizionálnak, derül ki az újságíró szavaiból.

A civilizáció öngyilkosságát jelenti, ha a gyerekeknek azt tanítják, hogy az országuk, a kultúrájuk és az örökségük szörnyű, az államalapítók pedig bűnözők és „népirtó szörnyetegek” voltak – jelentette ki Alex Newman. Erről egyébként Donald Trump amerikai elnök is beszélt július 4-én Mount Rushmore-nál.

Tulajdonképpen a nemzetet akarják szándékosan aláásni ezekkel a próbálkozásokkal az Egyesült Államokban, amelyeknek része az is, hogy a gyerekeknek nem tanítanak már történelmet, mondta el Alex Newman a V4NA-nak. A másik elem a történelem átírása azzal a narratívával, hogy a kommunizmus előtt minden rossz volt, utána viszont minden jó lett, mutatott rá.

A gyerekek agymosása pedig nem új keletű, tulajdonképpen már generációk mentek át ezen.

aki hozzáteszi: ez nem történhetne meg, ha nem nevelik bele ezeket az ideológiákat a gyerekekbe.

Az iskolákban butítják a fiatalokat és propagandát tanítanak, mindezt annak érdekében teszik, hogy végül egy új totalitárius rendet hozzanak létre. A gyerekeket valójában már annyira lebutította a rendszer, hogy nem képesek felismerni a logikus érvelést sem. Alex Newman szerint ez ráadásul még csak a kezdet, ennél a helyzet csak rosszabb lesz.

It might be time to abandon schools which no longer care about education. https://t.co/ROrLOvdIyH

A V4NA kérdezte az írót arról is, hogy milyen különbségeket lát az amerikai és az európai oktatási rendszerek között.

Alex Newman ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Európában még nem annyira szörnyű a helyzet az oktatás terén, mint Amerikában. Elmondása szerint Európában legalább megtanítják olvasni a gyerekeket – Amerikában nem tudnak rendesen olvasni az emberek.

Az oktatási rendszereket viszont igyekeznek összehangolni, ami az újságíró szerint nem jó irány. Közben pedig romlik az oktatás minősége és egyre extrémebb méreteket ölt a gyerekek agymosása, mutatott rá.

A keresztény iskolákról is megkérdezték Alex Newman véleményét, hogy ezek az intézmények vajon ellen tudnak-e állni a különböző ideológiáknak. Newman erről úgy vélekedett, hogy a mainstream elit nem fogadja el azt, ha egy iskolában keresztény értékrendet akarnak tanítani. Mivel pedig sok esetben a keresztény vallású iskolák is az államtól kapják a pénzt, az állam beleszólhat, hogy mit tanítsanak. Ekkor pedig könnyen előírhatják például egy keresztény iskolának is, hogy tanítson a genderideológiáról, különben bezárják – ilyen szabályozásokra van példa Svédországban, mondta el Newman. Egy valami biztos Alex Newman szerint:

Napjaink egyik érdekes kérdése, hogy a rasszizmus témája miért éppen most került reflektorfénybe a nyugati világban. Alex Newman szerint ez is a kommunista taktikának tudható be. Valójában nem a rasszizmus vagy a rendőri túlkapások miatt aggódnak az emberek, ez csak koholmány. Newman szavait annak a kommunista szlogennek a népszerűségével támasztotta alá, amely szerint „az ügy mindig a forradalom” (the issue is never the issue, the issue is always the revolution). A rasszizmus tehát valójában kitalált probléma, amelyet annak érdekében hangoztatnak, hogy tönkretegyék a nemzetet.

Remember friends, the issue is never the issue, the issue is always the revolution.

It was not about #MeToo, for instance, it was about the revolution.

It is not about black lives, it is about the revolution.

— Austin Ruse / GA, NC, PA, AZ for the win. (@austinruse) June 6, 2020