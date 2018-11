Akár veszélyesek is lehetnek a fekete élelmiszerek

Egyre népszerűbb hazánkban is a „black food”, azaz a feketére színezett élelmiszerek. Olyannyira, hogy már fesztiváljuk is volt Budapesten. Mivel ez volt az első ilyen, a szervezők állásfoglalást kértek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, akkor derült ki, hogy szerintük akár élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthetnek a „fekete élelmiszerek”.

A gasztronómiában, különösen a virágkorát élő street food esetében egyre népszerűbbek a fekete élelmiszerek, találkozhatunk a magyar kínálatban is fekete hamburgerrel, rizottóval, vagy nyáron fekete fagylalttal, sőt nemrégiben fesztivál is volt csak fekete élelmiszerekből. Fekete kávé, kóla, fekete rizs, fekete kenyér, étcsokoládé vagy medvecukor – ezek maguktól is fekete színűek, de a divatos éltelek nagy része nem „önmagától” fekete, hanem az élelmiszer-színezéktől, elsősorban a tintahal tintájával vagy aktív szénnel festik meg – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

A fekete ételek fesztiváljának szervezői nem akarják elterjeszteni a fekete élelmiszereket, érdekességnek, különlegességnek szánják. A rendezvényről pedig értesítették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) is, ahonnét nem kaptak elutasítást, de a hivatal potenciális veszélynek, új élelmiszerbiztonsági kockázati tényezőnek tartja a fekete élelmiszerek fogyasztását, főleg ha aktív szénnel kezelik az élelmiszereket, ezért készítettek egy állásfoglalást, amiből kiderül, veszélyes is lehet az új divat.

Mi az aktív szén?

Az aktív szén egy finom, fekete por, amelyet kókuszhéj, olívamag, tőzeg, vagy fűrészpor elszenesítéséből nyernek. Kiváló abszorpciós képessége miatt hatékonyan tudja magába szívni a méreganyagokat, és mert nem szívódik fel a szervezetben, a méreganyagokkal együtt ürülékként távozik a testből. Fertőzések, hasmenés, mérgezések esetén használja az orvostudomány. További jó hatásai: fogfehérítő, semlegesíti a felfúvódást, segít a véralkoholszint csökkentésében (az alkohol molekulákat is magába szívja), csökkenheti a koleszterinszintet. Gyógyszerek szedésekor figyelmesen kell alkalmazni, mert ezek felszívódását is módosíthatja. Mivel apró szemcséinek köszönhetően hatalmas a felülete, azon képes gázmolekulákat is megkötni, ezt használják a gázálarcok szűrőjében, de az elvezető cső nélküli konyhai elszívókban is. Egy gramm aktív szén felülete közel 500 négyzetméter, vagyis majdnem egy teniszpálya méretű.

Ezek a napjainkban divatot, trendet képviselő élelmiszerek az aktív szénnek, ritkább esetben más élelmiszer-színezékeknek köszönhetően nyerik el a különlegességnek számító, egyeseknél averziót, másoknál fogyasztási kedvet kiváltó fekete színüket – közölte a Nébih. – Érdemes azonban azzal számolni, hogy az aktív széntartalom hosszú távú fogyasztás esetén hiányállapotok kialakulásához vezethet, gyógyszert szedőknél pedig akut egészségkárosodást idézhet elő.

Ezek természetesen feketék és jót tesznek Az egyes fekete élelmiszerek színét az antocianinok adják, ezek növényi pigmentek, vagyis sokkal több antioxidánst tartalmaznak, mint a kevésbé színes zöldségek és gyümölcsök, ettől nagyon egészségesek. Fekete bab Tele van rostokkal, szabályozza az étvágyat és élénkítő hatással is bír. Fekete szója Proteinekben gazdag, magas rost- és anticianid-tartalma miatt kedvező. Fekete lencse A rengeteg festékanyag mellett sokkal több vasat tartalmaz, mint a spenót. Szeder Rostokban gazdag, gyorsítja az anyagcserét és rengeteg ásványi anyagot is tartalmaz: kálium, kalcium, magnézium, foszfor, réz, vas és mangán is van benne, de vitaminokból is a legjobbak. Fekete szezám Proteinekben is gazdag, de a kínai konyhában magas kalcium-, vas- és magnéziumtartalma miatt is használatos.

Fontos tudni, hogy az elfogyasztott aktív szén az emésztőrendszerben nagy hatékonysággal köt meg különböző molekulákat, és számolni kell azzal, hogy nem csupán a méreganyagokat, hanem számos, a szervezet számára fontos vegyületet, így például vitaminokat és gyógyszermolekulákat, például fogamzásgátlók, szívgyógyszerek hatóanyagait is. Az aktív szenet tartalmazó élelmiszerek nagy mennyiségű fogyasztása a gyógyszerhatás csökkenése miatt káros lehet a gyógyszerszedőkre, de hosszú távon akár az egészséges embereknél is hiányállapotok kialakulásához vezethet. Az E 153 (növényi szén) egyes élelmiszereknél a kívánt hatás eléréséhez engedélyezett élelmiszer-adalékanyag. Ez azt jelenti, hogy csak feltétlenül szükséges mennyiségben lehet felhasználni, és vannak élelmiszerek, amelyekhez nem használható. A Nébih a fogyasztók egészségének védelme érdekében nem javasolja a fekete élelmiszerek túlzott mértékű fogyasztását – írták állásfoglalásukban.

