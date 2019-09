A szép mesék bearanyozhatják a gyerekkort

Elrepítenek egy csodás birodalomba, ahol a hercegnő megtalálja hercegét és a jó mindig elnyeri méltó jutalmát. Közben nevettetnek, szórakoztatnak, sőt, sokukból tanulhatunk. De mit is?

Minden kornak megvan a maga „mese-trendje”. Ami viszont szerencsére sosem megy ki a divatból, az az, hogy sok történetbe olyan rejtett üzenetet csempésznek az alkotók, amelyek követendő példaként szolgálhatnak a kis lurkóknak. A csalad.hu régi klasszikusokból és mai animációs filmekből is szemezgetett.

Belső szépség: A Szépség és a Szörny

A karakterek jellemfejlődése során láthatjuk, minden nap egy új esély arra, hogy jobb emberekké válhassunk. A Szörnyet egy önző, lelketlen karakterként ábrázolják még a mese elején, míg a történet végére már szembeszökő a változás: egy odaadó, gondoskodó személy válik belőle, így Belle önkéntelenül is, de beleszeret. A szép lélek palástolja a csúf külsőt, így olyan üzenet ez a gyermekek számára, amely azt mondja: a szeretet nem a külsőségek által nyilvánul meg, hanem a szívünkben lakozik.

Barátság: Toy Story

Humoros és szórakoztató mivolta mellett megmutatja, hogy a barátság szent dolog és évek múltán is megmaradhat a kapcsolat, ha gondosan ápoljuk azt. A szereplők számos olyan kalandba keverednek, ahol összefogással és csapatmunkával tudnak csak kikeveredni a kalamajkából, ez nagyon jó példát mutat az apró nézőknek. A sztori gyermekkorban köttetett, de a felnőtt életre is kiható kapcsolatokról szól, amelyek ugyan talán az idő elteltével már más minőségben lesznek jelen az életünkben, mint kicsikként voltak, mégis az életünk részei maradnak.

Újrakezdés: Oroszlánkirály

Szimba apja halála után feladja önmagát, hátat fordít a családnak és az álmainak is. Egy teljesen más környezetben, ismeretlenekkel kezd új életet, ahol később magára is talál. Sosem késő változtatni, lehetünk bárkik ebben az életben, akik csak lenni szeretnénk. Sőt, bármikor változtathatunk is a céljainkon, ha a szívünk azt súgja: nem a helyes úton indultunk el. Az Oroszlánkirály története egy örök üzenetet hordoz magában, méghozzá azt, hogy az életünkről való döntés joga csakis a mi kezünkben van, és még ha a külső körülmények olykor a mélybe is taszítanak, a lehetőség mindig adott, hogy talpra álljunk.

Légy önmagad: A kis hableány

Ariel még némán is fel tudja hívni magára a herceg figyelmét, így a gonosz boszorkány az állandó ármánykodás ellenére sem jár sikerrel. Végül már csak a mágia segítségével tudja megakadályozni a kis hableány és Eric szerelmét, mert a lány bája, szépsége és kedvessége hiányossága ellenére is elegendő a hódításhoz. Ebben a tökéletességet hajszoló világban ez a mese arra világít rá, hogy merjük önmagunkat adni, bátran felvállalni azt, akik vagyunk, mert eljön majd az az ember, aki minden hibánkkal együtt szeret majd minket.

Elfogadás: Jégkorszak

Mi erre a legjobb példa, mint Sid és Manfréd barátsága? Eleinte döcögősen indul, hiszen a lajhár koloncként csüng a mamut nyakán, később viszont Sid jócselekedeti láttán felmelegszik Manfréd jeges szíve, amitől újdonsült barátja furcsa szokásai sem lesznek már annyira bosszantók. Ahogy felszínre kerülnek a karakter belső értékei, úgy válik egyre mélyebbé kettejük barátsága. Hasonló átalakuláson megy át egyébként Shrek és Szamár is, mindkét esetben a másik elfogadásának fontosságára hívja fel a figyelmet a történet, hogy hibáink ellenére nagyon is szerethetők vagyunk.

