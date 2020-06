A Prado, Versailles és a monte-carlói kaszinó is várja a vendégeket

A koronavírus-járvány miatt közel három hónapja bezárt múzeumok közül egyre több nyitja meg kapuit Nyugat-Európában is.

A spanyol fővárosban szombaton fogadott először újra vendégeket a Prado, amely

az 1936-39-es spanyol polgárháború óta nem volt zárva ilyen sokáig.

Az 1800 látogató csak maszkban és testhőmérsékletének ellenőrzése után léphetett be a híres képtárba, hogy a kijelölt útvonalon haladva megcsodálja Velázquez, Goya, Rubens és Picasso mesterműveit.

Madrid másik két vezető múzeuma, a Reina Sofia, ahol Picasso Guernicája látható, és a Thyssen-Bornemisza is kinyitott a hétvégén.

A francia főváros egyik legkeresettebb látványossága, a versailles-i kastély is szombaton nyílt meg a közönség előtt.

XIV. Lajos, a Napkirály 2300 szobás palotáját a kijelölt úton járhatják be a látogatók, akiknek kötelező a maszk viselése.

A kastélyt tavaly nyolcmillióan keresték fel, öt látogatóból négy külföldről érkezett. Míg korábban a napi látogatószám a húszezret is elérte, most legfeljebb ennek ötödét engedik be, hogy be tudják tartani a járvány miatti egészségügyi előírásokat.

A híres monte-carlói kaszinó is fogadja már péntek óta a játékosokat.

A játékasztalokat fertőtlenítették, a játékgépeket plexi elválasztókkal kerítették körbe, a krupiék maszkban és kesztyűben álltak munkába.

Boris Donskoff, a kaszinó ügyvezető igazgatója elmondta, hogy működésüket teljesen a járvány megkövetelte feltételekhez alakították át. A korlátozták a játékosok számát, a nyitvatartási időt megrövidítették és szigorú higiéniai intézkedéseket vezettek be. A játékasztalokat megfelelő távolságra helyezték el egymástól, hogy a személyzet és a játékosok is biztonságban legyenek, és a kártyákat is naponta megsemmisítik.

Borítókép: Versailles-ba érkeznek az első látogatók az újranyitás után