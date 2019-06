A nagyszülő mehet gyedre

A családtámogatási intézkedések új eleme segíti a szülők visszatérését a munka világába.

A nemzetközi gyakorlat sem ismer a kormány családtámogatási akciótervének a nagyszülőket érintő intézkedéséhez hasonló példákat. Bár a briteknél találunk gondolatában ilyesféle megoldást, ott azonban nem jár havi gondozási díjjal a munka, csak társadalombiztosítási jogosultsággal – írja a Figyelő.

2020. január elsejével vezeti be a kormány a nagyszülői gyedet, ami lehetőséget biztosít a szülőknek arra, hogy amennyiben nem veszik igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor azt megtehessék helyettük a nagyszülők. Ennek feltétele, hogy a szülők neveljék a gyereket, valamint az, hogy a nagyszülő is teljesítse a jogosultsághoz szükséges kritériumokat, azaz aktív munkavállaló legyen, ne nyugdíjas. A nagyszülők akkor kaphatnak gyedet, ha az unoka születését megelőző két évben legalább 365 napon át biztosítottak voltak. Az is feltétele a támogatás folyósításának, hogy a gyerek mindkét szülője, egyedülállók esetében a kicsit gondozó szülő munkából származó jövedelemmel rendelkezzen. A gyerekfelügyelettel töltött évek nem vesznek el, ledolgozott esztendőknek számítanak majd.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy a nagyszülői gyed összege 208 600 forint lesz. Az a nagyszülő, aki igénybe veszi, nem adhatja a gyermeket bölcsődébe, és legfeljebb az otthonában folytathat keresőtevékenységet.