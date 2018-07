A mozgás tényleg gyógyít

Sportolni nemcsak annak érdemes, aki fogyni szeretne, hanem annak is, aki szeretné megőrizni vagy javítani az egészségét.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mozgás nélkül nincs fogyás és nincs egészség – a különböző magazinok unalomig ismétlik ezt a tényt, mégis sokan nehezen szánják rá magukat az aktívabb életmódra. Pedig még a legkisebb erőfeszítés is megtérül!

Elszomorító a helyzet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint évente 600 ezer haláleset hátterében húzódik meg a mozgáshiány – írja a Vasárnap Reggel. Egy 2009-ben készült kutatás szerint az Európai Unió lakosságának 40 százaléka mozgott heti rendszerességgel, míg Magyarországon ez az arány mindössze 23 százalék volt…

Hazánkban a lakosság 53 százaléka soha nem sportol, a fizikai inaktivitás által okozott becsült veszteség pedig évi 400 milliárd forintra tehető!

Félelmetesen hangzik, ugye? Főleg, ha a fent említett, megdöbbentő számadatokat azon betegségek felsorolásával is kiegészítjük, amelyek kialakulásáért jellemzően a mozgáshiány tehető felelőssé… Ide tartozik például az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések, a csontokkal, az ízületekkel és az izmokkal kapcsolatos gondok.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sosem sportol? Akkor ön is azok közé tartozik – főleg, ha ülőmunkát végez –, akiknél előfordulhatnak a fentebb említett egészségügyi problémák. Ám változtatni sosem késő, ezért most ahhoz adunk tippeket, hogy miként teheti a mozgást a mindennapjai részévé!

Mi illik önhöz?

Már megpróbálkozott a futással, de túl monotonnak találta? Elment step-aerobikra, ám ki nem állhatta a hangos zenét? Ne adja fel, hiszen mindenkihez más mozgásforma illik! Ha a kocogást vagy az úszást unalmasnak tartja, próbálja ki például a táncot. Ha szeret futni, de színesíteni akarja az edzéseit, akkor próbáljon meg terepen kocogni, dombra fel, völgybe le, vagy építsen be például sprinttávokat az edzéstervébe.

Ha imádja a dinamikus zenét, próbálja végig a fitneszterem összes aerobikóráját, biztos, hogy köztük lesz az Igazi! Ha egy olyan sportágat keres, ami nemcsak a teste számára jelent kihívást, de a lelkére is jó hatással van, iratkozzon be egy jógatanfolyamra. Meglátja, néhány alkalom után ön is meg fog lepődni azon, mi mindenre képes a teste!

Együtt könnyebb?

Sok embernek nehezére esik egyedül belevágnia az életmódváltásba. Ha ön is közéjük tartozik, kérje meg a gyerekeit, a párját vagy a legjobb barátnőjét, hogy mozogjanak együtt. A másik remek megoldás, ha megkeresi az önhöz legközelebb eső sportközösséget – legyen az akár egy fitneszterem, egy női futóklub vagy egy kosárlabdacsapat. A másoktól kapott bátorítás rengeteg pluszerőt ad, ráadásul a jó hangulatról is gondoskodik.

Most kezdje el!

Ha ön elhízott, és mozogni akar, előtte javasolt elmennie az orvoshoz, és átesni egy kivizsgáláson. Ha ez megtörtént, és a szakember is rábólint, akkor belevághat az edzésekbe.

Az elégséges mozgásmennyiség felnőtteknél hetente legalább 150 percnyi pulzusszámot emelő kardioedzés, plusz heti 2-3 alkalommal elvégzett izomerő-fejlesztő gyakorlatok, 8-15 ismétléssel.

Ha még soha nem sportolt, ne akarjon rögtön maratont futni, hiszen ez nemcsak komoly egészségügyi kockázatot jelent, hanem biztos kudarcélményt is! Válassza inkább a közepes fizikai aktivitásnak számító tempós gyaloglást vagy a sík terepen biciklizést, esetleg az ízületkímélő úszást, szép lassan, alkalomról alkalomra növelve az időtartamot és a mozgás intenzitását. A heti összesen 150 percnyi mozgás például 2 x 30 perc tempós sétából, 1 x 30 perc kerékpározásból, valamint 2 x 30 perc úszásból is összejöhet.

Csökkenő kockázatok A rendszeres mozgás bizonyítottan csökkenti a szívinfarktus, a stroke, az elhízás és a túlsúly, a 2-es típusú cukorbetegség, a vastagbél- és az emlőrák kialakulásának kockázatát. Javítja a vázizomrendszer egészségét, a pszichés jólétet, az alvást, és az Alzheimer-kór megelőzésében is segíthet.

Borítókép: Phovoir/Shutterstock