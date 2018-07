A kikapcsolt mobil a jó érettségi titka?

Portik Sándor Szilárd 9,95-ös érettségi átlagával Románia legjobb érettségizője volt a magyarok közt. Hogy az eredményének, mi a titka, az nem derült ki, de az biztos, hogy kikapcsolja a telefonját, amíg tanul.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium tanulója Szászrégenben lakik, de négy évvel ezelőtt azért választotta a marosvásárhelyi neves gimnáziumot, mert már akkor orvosira készült. Az érdemjegyeket egytől tízig terjedő skálán adó román osztályozási rendszerben 9,95-ös érettségi átlagot elérni nem kis teljesítmény. A tehetséges fiatallal a Liget portál készített interjút.

A város legjobb iskolájaként számon tartott Bolyaiban 231 diák vizsgázott, közülük tizenhatan nem kaptak átmenő jegyet, Portik Sándor Szilárd viszont a négy tantárgy közül háromból is 10-es jegyet kapott. A Bolyaiban a legkiemelkedőbb eredményt elért diákot egy különdíjjal jutalmazzák, ami ezer lejes pénzjutalmat jelent. (Forrás: Székelyhon.ro)

Te lettél a legjobb magyar érettségiző az országban? Számítottál-e ilyen eredményre?

Nem számítottam rá és nem is törekedtem ilyesmire, nem adtam ekkora hangsúlyt az érettséginek. Csak azt szerettem volna, hogy a 9,50 feletti átlag legyen meg,

hogy ne valljak szégyent saját magammal szemben.

De nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz az eredmény.

Pedig még azt is rebesgetted, hogy elvágnak magyarból, aztán az is tízes lett.

Abban a tantárgyban nem voltam biztos magamban, főleg a verselemzés miatt. Úgy vagyok a verselemzéssel, hogy ha nem értem a szöveget, akkor nem is igazán teszem magam oda, csak próbálok rajta átesni. Ezért volt nagy meglepetés, hogy magyarból 10-est kaptam.

Melyik tantárgyból rontottál? Tudod mit hibáztál?

Biológiából kaptam 9,80-at.

Meg is akartam óvni a dolgozatomat, de átnéztem a javítókulcsot, s rájöttem, hogy mit hibázhattam,

s akkor már nem láttam nagy értelmét.

Miért óvtál volna? Szívesen láttad volna a színtízest?

Nem csak az, hanem mivel én orvos egyetemre készülök, a biológiával álltam úgy, hogy azt gondoltam, simán meglesz a tízes. Aztán pont az volt, ami lehúzta.

Melyik tantárgytól tartottál a legjobban?

Inkább a romántól, mert benne volt a pakliban, hogy esetleg olyan művet kapunk, amit nem tudtam olyan jól. Én meg nem vagyok az a típusú ember, aki nagyon hasdumákat írjon, én inkább a precíz dolgokra fektetem a hangsúlyt.

Minden magyar anyanyelvű a romántól tart a legjobban?

Az osztályomon azt vettem észre igen, hogy általában a romántól tartottak a legjobban, de nem csak azért, mert nem tudnánk románul, hanem egészen másképpen kell tanulni románból. Nem számít annyira a te véleményed, inkább az elméleti dolgokat tudjad szóról szóra esetleg, s akkor megvan a jó eredmény. Magolni kell inkább, míg mondjuk magyarból nem ez az elvárás. Ez elrontja az egész felkészülést és a diákok hozzáállását a tantárgyhoz.

Te hogyan készültél?

Miután lejárt az iskola, első héten még inkább biológiából készültem az orvosis felvételire, hogy abból se essek ki teljesen. Utána fogtam neki érettségire tanulni. Románból tanultam a legtöbbet, meg magyarból. Néha két humántantárgy között oldogattam matek tételeket, hogy ott se essek ki a ritmusból. Nehéz volt abból a szempontból, hogytalán nem osztottam be elég jól be az időmet, s akkor végére kicsit zsúfolt volt a programom, fel kellett kellenem reggel korábban és hosszabban tanuljak.

Általában 8-9 körül fogtam neki tanulni, volt olyan, hogy 6-7 órát egyfolytában.

Aztán egy kis szünet után megint.

Hogy látod az érettségit? Mi az, amit változtatnál a számonkérésen?

Én úgy érzem, hogy nem feltétlenül tükrözi mindenki tudását az érettségi eredmény, szerencsén is múlik bizonyos szinten meg az ember személyiségén is, hogy mennyire reál vagy humán beállítottságú. Azon változtatnék, hogy én ugye reál szakon voltam, hogy ott nagyobb hangsúlya legyen a reál tantárgyaknak, magyarból meg románból esetleg kevesebb anyag kelljen.

Hogyan ünnepeltél, amikor megtudtad az eredményt?

A családdal voltunk itthon, mindenki örült. Olyan szinten megünnepeltük, hogy ebéd közben volt pezsgőnyitás, meg utána este kimentem néhány ismerősömmel egy kávézóba, és ott is megünnepeltük.

Most is tanulsz, nemsokára itt a felvételi.

Igen, az orvosi egyetemre felvételizek, ez annyival könnyebb most, hogy egész évben készültem az iskola mellett biológiából is, ami kell a felvételire. Úgyhogy most már csak olvasgatom át, meg amire úgy érzem, nem fektettem elég nagy hangsúlyt, azt próbálom jobban megtanulni. És teszteket oldok, mert úgy vettem észre, abból sok mindent meg lehet tanulni, mert azok a logikára fektetik a hangsúlyt, nem pedig arra, hogy mennyire jól tanultad meg azt a néhány bekezdést a könyvből.

Mit tanácsolnál a jövő érettségizőjének?

Talán azt, hogy abból a tantárgyból, ami a legközelebb áll hozzájuk, próbáljanak meg hamarabb nekiállni, s ezzel lehet, megszabadulnak egy kisebb gondtól. A többi esetében meg próbálják az idejüket úgy beosztani, hogy mindenre jusson.

Te például nagyrészt kikapcsolva tartottad, s tartod most is a telefonod. Miért jó? Akadályozott a tanulásban?

Szerintem igen, van, amikor elvonja a figyelmem. Unatkozom már tanulás közben és kezembe veszem a mobilt, s akkor jó néhány tíz percet is el tudok a vele tölteni, s ez az időt elveszi. Úgyhogy én csak ritka esetekben vettem elő, amúgy ki volt kapcsolva.

