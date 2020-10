8 trükk, amitől diéta nélkül is fogyhat

Úgy is leolvadhatnak rólunk a plusz kilók, ha közben nem mondunk le a kedvenc ételeinkről. Csak néhány apró változtatást kell beiktatnunk a napunkba, és több száz, sőt, több ezer kalóriát is megspórolhatunk. Mutatjuk, hogyan!

Reggelizzen!

Biztosan ezerszer hallotta már, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ha ugyanis kihagyja, az az egész napjára kihathat. Egyrészt lehet, hogy gyors nassolnivalókkal próbálja csillapítani az éhségét ebédig, másrészt a fokozott éhségérzet miatt jóval nagyobb adagot ehet ebére, mint amennyire valójában szüksége lenne.

Egy csésze kávét?

A reggeli mellé érdemes elkortyolgatni egy csésze kávét is. Nem csak energiával tölt fel, de az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány azt is bizonyítja, hogy 12%-kal több kalóriát égethet el vele, ha üresen, cukor és tej nélkül issza.

Ki korán kel

Azok, akik korán kelnek, nagyobb valószínűséggel boldogabbak és vékonyabbak – derül ki egy brit tanulmányból. A kutatók azt tapasztalták, hogy azok, akik már a nap elején napfénynek voltak kitéve, vékonyabbak voltak azoknál, akik csak később érzékelték a napfényt. Így már megéri korán kelni, igaz? Ha szeretne az éjjeli bagoly üzemmódról pacsirta üzemmódra váltani, a legjobb, ha szép lassan, 20 perces lépésekben állítja korábbra az ébresztőjét.

Gyümölcstál, tele gyümölcsökkel

Tartsa a gyümölcsöket jól látható helyen, elérhető távolságban. Ha ugyanis szem előtt vannak az érett, friss gyümölcsök, nagyobb eséllyel kívánja meg őket. Tele vannak karcsúsító rostokkal és hasznos vitaminokkal, ezért megéri belőlük rendszeresen fogyasztani, de mivel cukrot is tartalmaznak, a mértéktartásra is figyelnie kell a tökéletes hatásért. Napi kétszer-háromszor azért simán falatozhat belőlük.

Csípősen szereti?

Ne féljen a tüzes ízektől! Fűszerezze az ételt egy kis chilipaprikával vagy chiliszósszal, ugyanis a chili étvágycsökkentő kapszaicint tartalmaz. Egy tanulmány szerint azok, akik kapszaicint fogyasztottak, a következő étkzéskor 200 kalóriával kevesebbet ettek. Sőt, még a zsírégetést is segíti!

Használjon friss fűszernövényeket!

A PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmány szerint a friss fűszernövények a kaempferol nevű flavonidot tartalmazzák, amely fokozhatja az anyagcserét és elősegítheti a fogyást. Friss bazsalikom, rozmaring, petrezselyem, vagy snidling – mindet imádjuk!

Elő a kisebb tányérokkal!

Ha ugyanannyi ételt szed egy nagyobb és egy kisebb tányérra, a nagy tányéron lévő adagot kevesebbnek látja, mert tudat alatt úgy érzi, ki kell töltenie az üres helyet. Emiatt simán előfordulhat, hogy csak azért szed ki – és eszik meg – többet az ételből, mert túl nagy a tányérja.

Tea-idő van!

A zöld tea EGCG-t tartalmaz, amely olyan antioxidáns vegyület, melyről a kutatók úgy vélik, segíthet az anyagcsere felpörgetésében és a zsír elégetésében. Egy tanulmány pedig megállapította, hogy azok, akik napi 4-5 csésze zöld teát fogyasztanak, és 25 percet edzenek, többet fogynak, mint a nem teázó edzők.

Borítókép: illusztráció