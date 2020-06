5 tipp a sikeres lakásfelújításhoz

Az enyhébb idő beköszöntével kezdetét veszi a lakásfelújítási-hullám. Annak érdekében, hogy minden az igényeinknek és pénzügyi lehetőségeinek megfelelően alakuljon, fontos átgondolni a legfontosabb tervezési lépéseket.

Írjunk listát a felújítandókról!

A rideg téli hónapok utáni tavaszias időjárás arra motivál minket, hogy az otthonunkat is felfrissítsük a megújulás jegyében – olvasható a Lakáskultúra cikkében. A tavaszi nagytakarítás során felmérhetjük lakásunk állapotát és pontosan feljegyezhetjük a javítandó, cserélendő, felújítandó bútorokat, ajtókat-ablakokat, készülékeket, helyiségeket. Ez a lista képezheti az alapját a későbbi felújítási döntésnek. Állítsunk fel a tételek között fontossági sorrendet és ez alapján döntsük el, melyek a halasztást nem tűrő feladatok és melyek azok, amelyek csak a szebb, modernebb környezetet szolgálják.

Kérjünk árajánlatokat!

A listánkon szereplő tételekhez próbáljunk különféle forrásokból előzetes költségbecslést készíteni és hasonlítsuk azt össze a reális anyagi lehetőségeinkkel. Ezek alapján tudunk már felelős döntést hozni arról, hogy mekkora felújítást tudunk vállalni. Az eldöntött felújítási munkákra kérjünk be több szakembertől vagy cégtől árajánlatot. Az ajánlatok összehasonlításakor a szolgáltatás / készülék / ajtó-ablak minőségét is vegyük figyelembe. A magasabb minőség hosszabb távon szolgálja ki a lakásunkat, bár lehet, hogy most nagyobb kiadást jelent, mégis megéri inkább azt választani. Nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb. Hasznosak lehetnek ismerősöktől szerzett ajánlások, megtekinthető referenciamunkák is a megfelelő szakember vagy cég kiválasztásához.

Vizsgáljuk meg az anyagi lehetőségeinket!

A szolgáltatások / termékek megrendelése előtt gondoljuk át alaposan anyagi lehetőségeinket. Van-e elegendő saját pénzünk a kivitelezés finanszírozásához? Esetleg részben vagy egészben banki hitelből szeretnénk a felújítást megvalósítani? Amennyiben szükséges banki hitel felvétele, és nem szeretnénk emiatt jelzálogot tenni ingatlanunkra, úgy a megfelelő megoldás a szabad felhasználású személyi kölcsön.

Tervezzük meg a felújítás időrendjét!

A szolgáltatás/készülék megrendelésekor már tudnunk kell, hogy mikor lehet kivitelezni a munkálatokat, készülékcseréket. Nagyobb munkák alatt gyakran a lakásban sem lehet lakni vagy nagyon bajosan, így a saját életritmusunkat, munkahelyi és magánéleti időrendünket is figyelembe kell venni a tervezéskor. Ráadásul, a szakemberek elérhetősége is elég limitált a felújítási csúcsszezonban, így lehetséges, hogy csak az általuk adott időpontban vállalják a munkákat, cseréket. Tájékozódjunk előre a munkálatok időbeni megvalósíthatóságáról a kiszemelt cégnél, szakembernél!

Megvalósítás!

Az alapos előkészítés után nincs más hátra, mint a tervezett munkálatok kivitelezése. Javasolt folyamatosan írásban követni, hogy a terveink szerint haladnak-e a munkák és a költségek.