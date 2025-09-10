szeptember 10., szerda

Tippek, trükkök

30 perce

Felforgató tevékenység szeptemberben! Ezt tedd, ha vakond garázdálkodik a kertben

Címkék#természetvédelmi#vakond természet#védelem#kiskert#talaj

Már megint! Kezdődik újra, pedig mindent bevetettem. Halomra halom és megint egy túrás. Igen, ősszel a vakond újra aktív, még akkor is, ha a természet éppen aludni tér és az idő – ezzel pedig a talaj is – egyre hidegebb.

Keszán-Dopita Tünde

A vakond, habár hihetetlenül bosszantó állat amikor feltúrja a frissen ültetett veteményest vagy a virágoskertet, nem véletlenül védett már 120 éve.

Vakond
Cuki földalatti kertész vagy bosszantó betolakodó a vakond?
Fotó: Pliene / Forrás:  Getty Images

Védett vakond vétkei?

A földművelésügyi miniszter 1901. évi 24.655. számú körrendelete, a mezőgazdaság számára hasznos állatok védelme érdekében több mint száz madár- és emlősfajt helyezett oltalom alá a 20.század kezdetén, köztük a vakondot is. Ma már a vakond teljesen védett állat, természetvédelmi értéke 25 000 forint.

Hiába, a kiskert védelmében még ma is sokan válogatatlanul vetnek be olyan eszközöket ellene, amelyek az életét sem kímélik. Vétke, hogy gilisztát, rovarlárvát és minden földben élő apró élőlényt fogyaszt, amivel a talajt természetes módon fellazítja. Igaz, bosszantó, de a föld alatti kertészeti munkájának köszönhetően a talaj egészségesebb marad, és a természet körforgása zavartalanul működhet tovább.

Őszi földfelforgató tevékenység

Attól, mert beköszöntött az ősz, a vakond életritmusa nem lassul le. A talaj hűvösebb, a giliszták és rovarlárvák a felsőbb rétegekbe húzódnak, így a vakond intenzívebben mozog a föld alatt. Minden friss túrás a felkészülés része: a kis állat táplálékot gyűjt és járatait karbantartja, hogy a téli hónapokban is biztonságban legyen.

Aki még nem látott verekedő vakondokat, az egy korábbi, Zalaegerszegen, a Május 1. ligetben videózott felvételen megnézheti:

Bár elsőre azt hihetnénk, hogy a vakond nem hallja, amikor épp szidjuk a kertünk felkavart földje miatt, valójában ez nem így van. Bár fülein nincs fülkagyló, apró bőrszegélyük képes a hangjárat kinyitására és becsukására, így a vakond meglepően jól hall. 

Megvannak a maga természetes ellenségei – és itt nem csak kedvencünkre, a házimacskára gondolok –: a bagoly, a nyest, a gólya és a görény is előszeretettel fogyasztja. 

Vakondmentő s vakondűző tippek

  • Kerüld a mérgező szerek használatát.
  • Ha halmok jelennek meg, egyszerűen formázd át őket vagy ültess fölé talajtakaró növényeket. A vakondtúrás földjét sokan felhasználják a szobanövényeik cserepeibe.
  • A talaj rendszeres lazítása és komposztálása csökkenti a vakond intenzív túrásait.
  • Nem kedveli a terpentinnel vagy petróleummal átitatott rongyot, amit régen a vakondtúrásokba helyeztek vakondriasztóként. A zavaró szagok miatt az állat képtelen kiszagolni a zsákmányát, ezért gyakran elköltözik a kertből. Ilyen hatású még a borókaág vagy a nagy sárfű is.
  • Még egy kímélő módszer: az ultrahangos riasztókat már nagy választékban beszerezheted. Ezek szintén hatásosak, hogy rövid úton elhagyják a kertünket, hogy tovább nőhessen a fű.

 

