Bárki kap pálinkát Zalában – de boltban alig veszik, mutatjuk miért

Közösségi élményből családi hagyomány

A pálinkafőzés ezen a tájon már hosszú idő óta nemcsak a gyümölcs feldolgozását jelenti, hanem közösségi élményt és családi hagyományt is, amely a mai napig él, akár a fesztiválokon, akár a régi üstök mellett.

„Zalában a hatvanas években átlag 600 ezer liter 50 fokos pálinka készült évente lakossági bérfőzésben.”

Zala megyében a pálinkafőzés évszázados hagyomány, gyökerei a paraszti gazdálkodásig nyúlnak vissza. A falvakban a szőlő, alma, körte, szilva és egyéb gyümölcsfajták termesztése adta a mindig kéznél levő alapanyagot. A főzés sohasem csak alkohol előállítását jelentette, hanem egyfajta közösségi és családi esemény is volt: a téli hónapokban, a munka csökkenésével, a főzőcsapatok összegyűltek, együtt dolgoztak és kóstoltak. A XIX–XX. században a pálinkafőzés szinte minden háznál jelen volt, és a tudás generációról generációra szállt.

Hullámzó termés, változó pálinkaszezon

A pálinkafőző mester szerint, az utóbbi években nagyon változó a termés.

– Tavaly például rengeteg gyümölcs termett, olyat talán 2013 óta nem láttunk. Idén jóval kevesebb lett, mert a fák „kipihenték magukat”. Ilyenkor számítanunk kell rá, hogy a szezon gyengébb lesz – magyarázza. – Bár még várjuk az eredményeket egészen karácsonyig. A számítógépen mindent vezetünk, ezért jól látszanak majd az eredmények hamarosan.