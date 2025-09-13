1 órája
Bárki kap pálinkát Zalában – de boltban alig veszik, mutatjuk miért
Amikor megvettük a házunkat, a szomszéd néni megsúgta, hogy a majd’ százéves fa, ami az udvaron áll és az ágai roskadoznak a körtétől, bizony csak „pálinkafa”. Nem finom enni, de a pálinka isteni belőle.
Azóta sok titkot tudtunk még meg, és homályos emlékeink is lettek, miután a „csak ezt kóstold meg”-túrán megismertük a helyi gyümölcsök párlatait. A pálinka Zalában is rendkívül népszerű, most pedig szezon is van, ezért Zalaegerszegen a szeszfőzde tulajdonosával beszélgettünk.
A gyümölcs néha pálinka akar lenni
– Nálunk itt Zalában, a körte, a szilva és az alma a leggyakoribb alapanyag – kezdi Nagy Ernő a Zalaegerszegi Szeszfőzde tulajdonosa – Ezek a „pálinkafák” minden portán megtalálhatók. A körte különösen jellemző Zalában, szinte minden családnak van egy-egy fája. A szilvából a klasszikus kékszilva, a Sterli és a vadon termő mirabolán vagy cseresznyeszilva adja a legtöbbet, de gyakran hoznak barackot, sárgabarackot, sőt málnát is, bár utóbbi ritkaság a magas ára miatt. A szőlőt majdnem elfelejtettem, pedig abból is különlegesen jó pálinka készül – teszi hozzá mosolyogva.
PálinkafőzdeFotók: Pezzetta Umberto
Közösségi élményből családi hagyomány
A pálinkafőzés ezen a tájon már hosszú idő óta nemcsak a gyümölcs feldolgozását jelenti, hanem közösségi élményt és családi hagyományt is, amely a mai napig él, akár a fesztiválokon, akár a régi üstök mellett.
„Zalában a hatvanas években átlag 600 ezer liter 50 fokos pálinka készült évente lakossági bérfőzésben.”
Zala megyében a pálinkafőzés évszázados hagyomány, gyökerei a paraszti gazdálkodásig nyúlnak vissza. A falvakban a szőlő, alma, körte, szilva és egyéb gyümölcsfajták termesztése adta a mindig kéznél levő alapanyagot. A főzés sohasem csak alkohol előállítását jelentette, hanem egyfajta közösségi és családi esemény is volt: a téli hónapokban, a munka csökkenésével, a főzőcsapatok összegyűltek, együtt dolgoztak és kóstoltak. A XIX–XX. században a pálinkafőzés szinte minden háznál jelen volt, és a tudás generációról generációra szállt.
Hullámzó termés, változó pálinkaszezon
A pálinkafőző mester szerint, az utóbbi években nagyon változó a termés.
– Tavaly például rengeteg gyümölcs termett, olyat talán 2013 óta nem láttunk. Idén jóval kevesebb lett, mert a fák „kipihenték magukat”. Ilyenkor számítanunk kell rá, hogy a szezon gyengébb lesz – magyarázza. – Bár még várjuk az eredményeket egészen karácsonyig. A számítógépen mindent vezetünk, ezért jól látszanak majd az eredmények hamarosan.
Zalában mindenki kap pálinkát – de boltban alig veszik
A család 2013-ban indította el pálinkafőző vállalkozását. Már akkor korszerű berendezések mellett döntöttek.
– A hagyományos kisüstös technológia szép emlék, de bérfőzésre már jó ideje nem versenyképes. A mai berendezések gazdaságosabbak, biztonságosabbak, és ami a legfontosabb: a pálinka gyümölcsös, illatos marad, nincs benne az a tipikus kaparós mellékíz... – mondja a mester.
– Mi inkább bérfőzéssel foglalkozunk. Nem titok: Zalában mindenki kap „valahonnan” pálinkát: a szomszédtól, rokontól, ajándékba. Itt nem a boltban veszik, hanem a közösségekben terjed. Nézzenek csak szét egy helyi bolt polcain. Alig fogynak az üvegek – a helyiek persze jól tudják miért – kacsint egyet.
És hogy melyik a kedvenc alapanyag?
– Meglepő módon a szőlő! Abból lehet a legfinomabb pálinkát főzni, magas a cukortartalma, gazdaságos is. Egyre többen inkább főzetik a szőlőt, mint hogy bort készítsenek belőle – árulja el.
Miközben a pálinkafőző mestert hallgattam, eszembe jutott egy erdélyi utazás emléke. 4-5 éves Bálint nevű kisfiúval utaztunk Erdélyben, mikor egy vidám estén a vacsora után felkiáltott: „Anya, anya..., miért mondja mindenki, hogy »Bálintka«"? A választ, itt Zalában mindenki tudja.