szeptember 13., szombat

Kornél névnap

15°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pálinkafőzés Zalában

1 órája

Bárki kap pálinkát Zalában – de boltban alig veszik, mutatjuk miért

Címkék#Zalában#Zalaegerszegi Szeszfőzde#pálinka#Nagy Ernő#hagyomány

Amikor megvettük a házunkat, a szomszéd néni megsúgta, hogy a majd’ százéves fa, ami az udvaron áll és az ágai roskadoznak a körtétől, bizony csak „pálinkafa”. Nem finom enni, de a pálinka isteni belőle.

Keszán-Dopita Tünde

Azóta sok titkot tudtunk még meg, és homályos emlékeink is lettek, miután a „csak ezt kóstold meg”-túrán megismertük a helyi gyümölcsök párlatait. A pálinka Zalában is rendkívül népszerű, most pedig szezon is van, ezért Zalaegerszegen a szeszfőzde tulajdonosával beszélgettünk.

Pálinka Zalában
"Nem titok: Zalában mindenki kap „valahonnan” pálinkát: a szomszédtól, rokontól, ajándékba. Itt bizony nem a boltban veszik!"
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  Zalai Hírlap

A gyümölcs néha pálinka akar lenni

– Nálunk itt Zalában, a körte, a szilva és az alma a leggyakoribb alapanyag – kezdi Nagy Ernő a Zalaegerszegi Szeszfőzde tulajdonosa – Ezek a „pálinkafák” minden portán megtalálhatók. A körte különösen jellemző Zalában, szinte minden családnak van egy-egy fája. A szilvából a klasszikus kékszilva, a Sterli és a vadon termő mirabolán vagy cseresznyeszilva adja a legtöbbet, de gyakran hoznak barackot, sárgabarackot, sőt málnát is, bár utóbbi ritkaság a magas ára miatt. A szőlőt majdnem elfelejtettem, pedig abból is különlegesen jó pálinka készül – teszi hozzá mosolyogva. 

Pálinkafőzde

Fotók: Pezzetta Umberto

Közösségi élményből családi hagyomány 

A pálinkafőzés ezen a tájon már hosszú idő óta nemcsak a gyümölcs feldolgozását jelenti, hanem közösségi élményt és családi hagyományt is, amely a mai napig él, akár a fesztiválokon, akár a régi üstök mellett. 

„Zalában a hatvanas években átlag 600 ezer liter 50 fokos pálinka készült évente lakossági bérfőzésben.”

Zala megyében a pálinkafőzés évszázados hagyomány, gyökerei a paraszti gazdálkodásig nyúlnak vissza. A falvakban a szőlő, alma, körte, szilva és egyéb gyümölcsfajták termesztése adta a mindig kéznél levő alapanyagot. A főzés sohasem csak alkohol előállítását jelentette, hanem egyfajta közösségi és családi esemény is volt: a téli hónapokban, a munka csökkenésével, a főzőcsapatok összegyűltek, együtt dolgoztak és kóstoltak. A XIX–XX. században a pálinkafőzés szinte minden háznál jelen volt, és a tudás generációról generációra szállt. 

Hullámzó termés, változó pálinkaszezon 

A pálinkafőző mester szerint, az utóbbi években nagyon változó a termés. 

– Tavaly például rengeteg gyümölcs termett, olyat talán 2013 óta nem láttunk. Idén jóval kevesebb lett, mert a fák „kipihenték magukat”. Ilyenkor számítanunk kell rá, hogy a szezon gyengébb lesz – magyarázza. – Bár még várjuk az eredményeket egészen karácsonyig. A számítógépen mindent vezetünk, ezért jól látszanak majd az eredmények hamarosan.

Pálinka készítése mesterfokon: a Zalaegerszegi Szeszfőzdében Nagy Ernő és fia, Nagy Norbert készíti az ízletes párlatokat.
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  Zalai Hírlap

Zalában mindenki kap pálinkát – de boltban alig veszik 

A család 2013-ban indította el pálinkafőző vállalkozását. Már akkor korszerű berendezések mellett döntöttek. 

– A hagyományos kisüstös technológia szép emlék, de bérfőzésre már jó ideje nem versenyképes. A mai berendezések gazdaságosabbak, biztonságosabbak, és ami a legfontosabb: a pálinka gyümölcsös, illatos marad, nincs benne az a tipikus kaparós mellékíz... – mondja a mester.

– Mi inkább bérfőzéssel foglalkozunk. Nem titok: Zalában mindenki kap „valahonnan” pálinkát: a szomszédtól, rokontól, ajándékba. Itt nem a boltban veszik, hanem a közösségekben terjed. Nézzenek csak szét egy helyi bolt polcain. Alig fogynak az üvegek – a helyiek persze jól tudják miért – kacsint egyet.

És hogy melyik a kedvenc alapanyag? 

– Meglepő módon a szőlő! Abból lehet a legfinomabb pálinkát főzni, magas a cukortartalma, gazdaságos is. Egyre többen inkább főzetik a szőlőt, mint hogy bort készítsenek belőle – árulja el.

Miközben a pálinkafőző mestert hallgattam, eszembe jutott egy erdélyi utazás emléke. 4-5 éves Bálint nevű kisfiúval utaztunk Erdélyben, mikor egy vidám estén a vacsora után felkiáltott: „Anya, anya..., miért mondja mindenki, hogy »Bálintka«"? A választ, itt Zalában mindenki tudja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu