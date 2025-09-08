szeptember 8., hétfő

Így válassz mosószert okosan

2 órája

Kiderült: nem a drága tisztít a legjobban! Ezt a mosószert érdemes választani

Címkék#egységár#mosókapszula#koncentrátumú#vizsgálat#mosószer#címke#fogyasztóvédelem

A mosás minden családnak állandó kiadást jelent, és egyáltalán nem mindegy, mennyibe kerül egy-egy adag. A fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálata szerint 29 és 324 forint között is mozoghat a mosószer ára, miközben a hatékonyságban is óriási eltérések vannak. Vásárlókat és a dm képviselőjét is megkérdeztük arról, mi alapján érdemes dönteni a polc előtt.

Keszán-Dopita Tünde

Amint azt korábban megírtuk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 72 mosószer terméktesztjét végezte el, ezzel nemcsak az árakban, hanem a termékösszetevők összehasonlításában is segítséget nyújt a fogyasztóknak.  

mosószer
A mosás minden családnak állandó kiadást jelent, és nem mindegy, mennyibe kerül egy-egy adag mosószer.
Fotó: Martin Poole / Forrás:  Getty Images

Moss okosan – nem mindig a drága a jobb 

Elég csak rápillantani a teszt eredményeire: egy saját márkás mosószernek a legjobb a tisztító hatása, nem az unalomig hirdetett, kiválónak gondolt mosószereké. A tesztelt termékek közül, az egy adagra vetített felületaktív anyag tartalom szempontjából a Denkmit Colorwaschmittel 3in1 (22 kapszula) állt a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, míg az Ariel csupán épp elérte a 3. helyet.

Az egyik zalaegerszegi dm polcai között járva többnyire nőkkel találkozhat az ember, de most épp egy férfi vette le a polcról a szokásos mosószerét. D. Tamás egyedül él, és elmondása szerint 4 éve használja aktívan ezt a kapszulás mosószert. „Elegem lett abból, hogy a menő mosószer, amit használtam, egyre magasabb árú lett a boltokban. Nézegettem én a ruhákat, de nem tudtam megítélni, hogy szépen mos-e. Az illata jó volt. Amikor megvettem próbaképpen ezt a saját márkás kapszulát, azóta kizárólag ezt használom. Olcsó, finom illatú és teszi a dolgát. Nekem nem kell több.” Egy másik sorban nézelődő idősebb hölgynél már a kosárban van az Ariel egyik kisebb kiszerelésű mosópora. Sz. Imréné, Erzsike szerint ez a legjobb választás. „Nézze, nekem nem volt túl sok pénzem sosem, de még amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor is csak Arielt használtam. Csakis a mosóport. Ettől aztán nem lesz ragacsos meg büdös belül a mosógép! Lehet úgy is mosni, hogy az ember odafigyel arra, mennyit tesz a gépbe és okosan adagolja a mosóport. Néha, ha úgy volt, vettem olcsót is, de az olyan is volt! ”

Az egységár a kulcs: mire figyelj a mosószerek címkéjén 

– Örömmel látjuk, hogy ez a vizsgálat az ár szempontjából mosásszámra támaszkodik – mondja Oláh Anita, a dm Kft. szortiment menedzsere. – A mosás a vásárlók havi kiadásainak jelentős részét képezi. Ebből fakadóan gyakorta választanak terméket kifejezetten a polci árcímkéken kötelezően feltüntetett egységárak alapján.

A magyarországi jogszabályok az egységár feltüntetését per liter vagy per milliliter formájában írják elő, miközben nagyon nem mindegy, milyen koncentrátumú terméknek a literárát látjuk.

Mit érdemes nézni a mosószer-címkén?

  • Termék típusa: por, folyékony mosószer vagy kapszula.
  • Egységár: mennyibe kerül egy adag mosás.
  • Adagolás: hány gramm vagy kapszula egy mosáshoz.
  • Összetevők: tisztítóanyagok, enzimek, illatok.
  • Biztonság: gyermekektől elzárva, allergén információk.
  • Gyártó adatai: ha kérdésed van, kihez fordulhatsz.

– A Denkmit mosószereken – akárcsak más saját márkás termékeinken - minden fontos információ elérhető, segítve a vásárlók tájékozódását. A termékek kiváló minősége a pozitív vásárlói értékelésekben is tükröződik, amire nagyon büszkék vagyunk. A hatékony mosás alap- és örök elvárása a vásárlóknak, mindemellett egyre többen gondolnak erre a területre is tudatosan, fenntartható módon. Számukra is számos megoldást kínálunk a dm üzletekben.

A ruháink és a pénztárcánk is meghálálja

A fogyasztóvédelmi teszt egyik tanulsága, hogy a mosókapszulák jelentősen jobban teljesítettek, mint a folyékony mosószerek és a mosóporok, amelyek kevesebb tisztítóanyagot tartalmaznak.

Másik fő tanulság, hogy a mosás ára és hatékonysága nem mindig a polci címkén látható összegből derül ki. Ha figyelsz az egységárra, a koncentrátumra, és a saját tapasztalatodra, könnyen megtalálhatod a családodnak legmegfelelőbb mosószert.  
 

 

