TikTok-őrület: terjed a koffeines tasak – dr. Zacher Gábor szerint veszélyes játék

Egyre több fiatal nyúl koffeines tasakhoz – az apró, teafilterre emlékeztető zacskókat az ajak és az íny közé helyezve gyors élénkítő hatás érhető el. A jelenség már Amerikában hódít, és szakértők szerint Európába is begyűrűzött. – írja cikkében a BBC.

Hatalmas bulikból kár hamar hazamenni. De ki bírja hajnalig?

A koffeines tasak ígérete: “nightlife”, partizás, pörgős esték

A tasakok egyetlen adagja két csésze kávénak megfelelő koffeint tartalmaz, így könnyű túladagolni. A hatás perceken belül jelentkezik, órákig tarthat, és gyors szívdobogást, szorongást, hányingert vagy alvászavart is okozhat. Súlyos esetben kórházi kezelésre lehet szükség.

A fiatalokat vonzza, hogy a tasak diszkrét, könnyen elrejthető, és a közösségi médiában sok influenszer reklámozza. Egyes felhasználók egyszerre több tasakkal dicsekednek – ezzel extrém koffeinlöketet idézve elő.

Az orvosok szerint a serdülők különösen érzékenyek a koffein hatásaira. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legfeljebb 3 mg/testtömeg-kilogramm koffeint tart biztonságosnak gyermekeknél, egy 30 kilós gyereknél például napi 90 mg-ot. Egyetlen tasak ezt jócskán meghaladhatja.

Mit mond erről dr. Zacher Gábor?

Nyilatkozott hírportálunknak a témában Dr. Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos, aki szerint a koffeines tasakok működése egyszerű: „Gyakorlatilag bármilyen anyagot bele lehet tenni egy ilyen kis párnába, amit a nyál kiold. Felszívódik a szájnyálkahártyán, vagy lenyelve a gyomorból, így a koffein és a nikotin is könnyen bejut a szervezetbe.”

"Magyarországon egyelőre nem elterjedt a koffeines tasakok használata, de a helyzet ismerős lehet az energiaitaloknál látott vitákból."

– Magyarországon egyelőre nem elterjedt a koffeines tasakok használata, de a helyzet ismerős lehet az energiaitaloknál látott vitákból – teszi hozzá a szakértő. Bár 18 év alattiaknak tilos energiaitalt vásárolni, a szabály könnyen kijátszható. – Bemehet egy kamasz a patikába és vehet koffein tablettát, vagy beszerezhet koffeines csokoládét, multivitamint is. Számos termékben ott van a koffein, így a tiltás önmagában nem sokat ér.

A szakember szerint a kulcs inkább a felvilágosítás lenne.

– Nem elég korlátozni, edukálni kell. Egy kamasz szervezetnek alvásra, reggelire és kiegyensúlyozott étrendre van szüksége – ha ezek hiányoznak, könnyen nyúl valaki energiaitalhoz vagy koffeines tasakhoz.