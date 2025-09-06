szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

22°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kórházba kerülhetnek

2 órája

TikTok-őrület: terjed a koffeines tasak – dr. Zacher Gábor szerint veszélyes játék

Címkék#koffein#snüssz#tasak#szívverés#vérnyomás#TikTok

Pörgünk a buliban vagy reggelig nyomjuk a tanulást ZH-k előtt az egyetemen? Ma már nem testi adottság kérdése, hanem, hogy mit használsz segítségként. Kávé, cigi – már a múlt: a koffeines tasak vagy energiaital a jövő?

Keszán-Dopita Tünde

Egyre több fiatal nyúl koffeines tasakhoz – az apró, teafilterre emlékeztető zacskókat az ajak és az íny közé helyezve gyors élénkítő hatás érhető el. A jelenség már Amerikában hódít, és szakértők szerint Európába is begyűrűzött. – írja cikkében a BBC. 

Koffeines tasak
Hatalmas bulikból kár hamar hazamenni. De ki bírja hajnalig? 
Forrás:  Black Magic FB

A koffeines tasak ígérete: “nightlife”, partizás, pörgős esték 

A tasakok egyetlen adagja két csésze kávénak megfelelő koffeint tartalmaz, így könnyű túladagolni. A hatás perceken belül jelentkezik, órákig tarthat, és gyors szívdobogást, szorongást, hányingert vagy alvászavart is okozhat. Súlyos esetben kórházi kezelésre lehet szükség.

A fiatalokat vonzza, hogy a tasak diszkrét, könnyen elrejthető, és a közösségi médiában sok influenszer reklámozza. Egyes felhasználók egyszerre több tasakkal dicsekednek – ezzel extrém koffeinlöketet idézve elő.

Az orvosok szerint a serdülők különösen érzékenyek a koffein hatásaira. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legfeljebb 3 mg/testtömeg-kilogramm koffeint tart biztonságosnak gyermekeknél, egy 30 kilós gyereknél például napi 90 mg-ot. Egyetlen tasak ezt jócskán meghaladhatja.

Mit mond erről dr. Zacher Gábor?

Nyilatkozott hírportálunknak a témában Dr. Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos, aki szerint a koffeines tasakok működése egyszerű: „Gyakorlatilag bármilyen anyagot bele lehet tenni egy ilyen kis párnába, amit a nyál kiold. Felszívódik a szájnyálkahártyán, vagy lenyelve a gyomorból, így a koffein és a nikotin is könnyen bejut a szervezetbe.

dr. Zacher Gábor
"Magyarországon egyelőre nem elterjedt a koffeines tasakok használata, de a helyzet ismerős lehet az energiaitaloknál látott vitákból."
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás:  Zalai Hírlap

– Magyarországon egyelőre nem elterjedt a koffeines tasakok használata, de a helyzet ismerős lehet az energiaitaloknál látott vitákból – teszi hozzá a szakértő. Bár 18 év alattiaknak tilos energiaitalt vásárolni, a szabály könnyen kijátszható. – Bemehet egy kamasz a patikába és vehet koffein tablettát, vagy beszerezhet koffeines csokoládét, multivitamint is. Számos termékben ott van a koffein, így a tiltás önmagában nem sokat ér.

A szakember szerint a kulcs inkább a felvilágosítás lenne. 

Nem elég korlátozni, edukálni kell. Egy kamasz szervezetnek alvásra, reggelire és kiegyensúlyozott étrendre van szüksége – ha ezek hiányoznak, könnyen nyúl valaki energiaitalhoz vagy koffeines tasakhoz.

Dr. Zacher arra is felhívja a figyelmet, hogy a koffein túlzott fogyasztása súlyos problémákat okozhat: szívdobogást, alvászavart, koncentrációs nehézségeket. 

Egy tinédzsernek minimum nyolc óra alvásra van szüksége! Ha ezt megvonja magától, olyan állapotba kerülhet, mintha alkoholos befolyásoltság alatt állna.

@gyogyszereszur #kávé #koffein #koffeinmentes #kv #coffe #gyógyszerész ♬ That Couch Potato Again - Prod. By Rose

Nem csak a kardiológusok, a pszichológusok, de a fogászok is készenlétben állnak

A dietetikusok is arra figyelmeztetnek: a koffeines tasakok normalizálhatják a stimulánsok használatát a fiatalok körében, ami könnyen vezethet függőségi mintákhoz. Ráadásul az ínyre is káros hatással lehetnek – hasonlóan a nikotintasakokhoz (népszerűbb nevén “snüssz”), így később komolyabb fogászati problémák kapujává válhatnak.

A szakemberek tehát inkább a kiegyensúlyozott étrendet, rendszeres étkezést és megfelelő folyadékbevitelt javasolják az energiaszint fenntartására, a mesterséges élénkítők helyett.

Infografika: Keszán-Dopita Tünde


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu