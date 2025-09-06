2 órája
TikTok-őrület: terjed a koffeines tasak – dr. Zacher Gábor szerint veszélyes játék
Pörgünk a buliban vagy reggelig nyomjuk a tanulást ZH-k előtt az egyetemen? Ma már nem testi adottság kérdése, hanem, hogy mit használsz segítségként. Kávé, cigi – már a múlt: a koffeines tasak vagy energiaital a jövő?
Egyre több fiatal nyúl koffeines tasakhoz – az apró, teafilterre emlékeztető zacskókat az ajak és az íny közé helyezve gyors élénkítő hatás érhető el. A jelenség már Amerikában hódít, és szakértők szerint Európába is begyűrűzött. – írja cikkében a BBC.
A koffeines tasak ígérete: “nightlife”, partizás, pörgős esték
A tasakok egyetlen adagja két csésze kávénak megfelelő koffeint tartalmaz, így könnyű túladagolni. A hatás perceken belül jelentkezik, órákig tarthat, és gyors szívdobogást, szorongást, hányingert vagy alvászavart is okozhat. Súlyos esetben kórházi kezelésre lehet szükség.
A fiatalokat vonzza, hogy a tasak diszkrét, könnyen elrejthető, és a közösségi médiában sok influenszer reklámozza. Egyes felhasználók egyszerre több tasakkal dicsekednek – ezzel extrém koffeinlöketet idézve elő.
Az orvosok szerint a serdülők különösen érzékenyek a koffein hatásaira. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság legfeljebb 3 mg/testtömeg-kilogramm koffeint tart biztonságosnak gyermekeknél, egy 30 kilós gyereknél például napi 90 mg-ot. Egyetlen tasak ezt jócskán meghaladhatja.
Mit mond erről dr. Zacher Gábor?
Nyilatkozott hírportálunknak a témában Dr. Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos, aki szerint a koffeines tasakok működése egyszerű: „Gyakorlatilag bármilyen anyagot bele lehet tenni egy ilyen kis párnába, amit a nyál kiold. Felszívódik a szájnyálkahártyán, vagy lenyelve a gyomorból, így a koffein és a nikotin is könnyen bejut a szervezetbe.”
– Magyarországon egyelőre nem elterjedt a koffeines tasakok használata, de a helyzet ismerős lehet az energiaitaloknál látott vitákból – teszi hozzá a szakértő. Bár 18 év alattiaknak tilos energiaitalt vásárolni, a szabály könnyen kijátszható. – Bemehet egy kamasz a patikába és vehet koffein tablettát, vagy beszerezhet koffeines csokoládét, multivitamint is. Számos termékben ott van a koffein, így a tiltás önmagában nem sokat ér.
A szakember szerint a kulcs inkább a felvilágosítás lenne.
– Nem elég korlátozni, edukálni kell. Egy kamasz szervezetnek alvásra, reggelire és kiegyensúlyozott étrendre van szüksége – ha ezek hiányoznak, könnyen nyúl valaki energiaitalhoz vagy koffeines tasakhoz.
Dr. Zacher arra is felhívja a figyelmet, hogy a koffein túlzott fogyasztása súlyos problémákat okozhat: szívdobogást, alvászavart, koncentrációs nehézségeket.
– Egy tinédzsernek minimum nyolc óra alvásra van szüksége! Ha ezt megvonja magától, olyan állapotba kerülhet, mintha alkoholos befolyásoltság alatt állna.
Nem csak a kardiológusok, a pszichológusok, de a fogászok is készenlétben állnak
A dietetikusok is arra figyelmeztetnek: a koffeines tasakok normalizálhatják a stimulánsok használatát a fiatalok körében, ami könnyen vezethet függőségi mintákhoz. Ráadásul az ínyre is káros hatással lehetnek – hasonlóan a nikotintasakokhoz (népszerűbb nevén “snüssz”), így később komolyabb fogászati problémák kapujává válhatnak.
A szakemberek tehát inkább a kiegyensúlyozott étrendet, rendszeres étkezést és megfelelő folyadékbevitelt javasolják az energiaszint fenntartására, a mesterséges élénkítők helyett.