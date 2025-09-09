szeptember 9., kedd

Ádám névnap

1 órája

Szüleik döntésén múlik: Határidőre figyelmeztet a Népegészségügyi Központ

Címkék#nyilatkozat#vakcina#oltás#ingyenes#hpv

Az iskolák 2025. szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – figyelmeztet az NNGYK. Az ingyenes HPV-oltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető.

Keszán-Dopita Tünde

Már csak néhány nap maradt, hogy leadd a nyilatkozatod gyermeked ingyenes HPV-oltásához, amely életmentő védelmet nyújthat a súlyos betegségek ellen.

ingyenes HPV-oltás
A hetedikesek ingyenes HPV-oltásával évente több száz élet menthető meg.
Fotó: BSIP / Forrás:  Getty Images

Fontos határidő: ingyenes HPV-oltás szeptember 12-ig

Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba, a teljes védelemhez mindkét adag szükséges. – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. (NNGYK)

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, így például méhnyak-, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. Az új, 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú típusok (16 és 18), hanem a nemi szemölcsök ellen is hatékony. Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így a súlyos betegségek megelőzésében.

Biztonságos oltás: stabil védelem a HPV ellen

A vakcina teljesen biztonságos: nem tartalmaz élő vírust, genetikai módosító anyagot, és a mellékhatások általában enyhe, átmeneti reakciók (például fájdalom vagy bőrpír). Klinikai vizsgálatok szerint a védőoltás 100%-os védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV-típusok és rákmegelőző állapotok ellen.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV-oltással évente több száz élet menthető meg, így a vakcina valódi életmentő beavatkozásnak számít.

A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80%-a döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét. Ne hagyd ki a lehetőséget: már csak néhány nap van hátra a nyilatkozat leadásáig!

 

