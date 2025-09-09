1 órája
Valami van a levegőben: ez az, ami egész szeptemberben megkeseríti a napjaidat
Reggel kilépek az utcára, és máris könnyes szemmel, tüsszögve indul a napom. Nem vagyok ezzel egyedül: sokaknál most orrfolyás, fáradtság és könnyezés – vagyis allergia jelentkezik. Figyelem: közeleg a parlagfű-szezon csúcspontja! Szakértőt kérdeztünk.
Az allergiások számára a szeptember sokszor nem a hűvösödő reggelekről, hanem a tüsszögésről, könnyezésről és az eldugult orról szól. Idén sincs ez másként: a parlagfű virágpora országosan nagyon magas koncentrációban van jelen a levegőben - szezonális allergia a nyakunkon.
Parlagfűriadó, vagyis allergia vigyázz, kész, start!
A nyárias, napos időjárás kifejezetten kedvez a parlagfű pollenszórásának. Ez azt jelenti, hogy a következő napokban sem várható enyhülés, az allergiások tünetei pedig tartósan erősek maradhatnak.
Zivatarok ugyan előfordulhatnak, de ezekhez gyakran erős szél társul, amely nem csökkenti, hanem éppen felerősíti a tüneteket. A széllökések hatására a levegőben kavarogni kezd a pollen, hirtelen tüsszögőrohamokat, szemviszketést, orrfolyást idézve elő. A szakemberek ezért külön felhívják a figyelmet arra, hogy zivatar közeledtével érdemes becsukni az ablakokat.
Parlagfű pánik: nem egyedül ez a pollen kering a levegőben
Bár idén is a parlagfű a legfőbb „bűnös”, nem szabad megfeledkezni a többi allergénről sem. A csalánfélék virágpora jelenleg közepes mennyiségben van jelen a levegőben, a pázsitfűfélék, a kenderfélék és a libatopfélék pollenkoncentrációja pedig inkább alacsony-közepes tartományban mozog.
Emellett kisebb mennyiségben, de mérhető az üröm, az útifű, a lórom, a rézgyom, a szerbtövis, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora is. A fák közül most a ciprus- és tiszafafélék pollenje okozhat kellemetlenséget az arra érzékenyeknek.
Gombaspóra? Eddig azt hittem, csak az erdőben találkozhatok vele
Nemcsak a növények okozhatnak allergiás tüneteket: a kültéri allergén gombák közül az Alternaria (amely főleg szabadban – például elhalt növényi részeken, komposzton, nedves talajon – fordul elő) spóraszáma országosan nagyon magas, az Epicoccumé pedig közepes. Ezek a spórák, amik valójában mikroszkopikus méretű részecskék, a penészgombák szaporodásához szükségesek, és a levegőben szállva könnyen belélegezhetők. Így szintén kiválthatják a szokásos tüneteket – például köhögést, orrfolyást vagy szemirritációt –, különösen azoknál, akik a parlagfű mellett a penészgombákra is érzékenyek.
Ráadásul a gombaspórák az őszi, csapadékosabb időszakban is magas szinten jelen lehetnek a levegőben, így az allergiások gyakran a pollenszezon után sem éreznek megkönnyebbülést.
Szakértői tanácsok: így előzheted meg a súlyosabb tüneteket
Dr. Szendrődi Rita hévízi fül-orr-gégész, audiológus főorvos elmondta: Az a tapasztalatom, hogy a többéves átlagnak megfelelő a betegek száma, talán az elmúlt 3 hétben jelentkeznek sűrűbben allergiatünetekkel a rendelőben. Sajnos azt is látjuk, hogy egyre többen vannak, akik önmagukat kezelik, vagy patikában vesznek „valamilyen” ajánlott szert, ahelyett, hogy egy orvosi vizsgálatra jönnének el. Azt szoktuk ajánlani, hogy mindenképpen méressék fel, hogy mire allergiások, mert eleve esélyesebb így megelőzni az erősebb tüneteket, ha az allergiaszezon előtt két héttel elkezdi szedni a megfelelő gyógyszereket. Ráadásul a nem receptkötelesek gyógyszerek nagy számban vásárolhatók, a bőség ellenére a betegek rendkívül nehezen igazodnak el ezek között.
Ha csak az antihisztaminokat vesszük: rengetegféle létezik, de nem mindenkire egyformán hatnak. - szögezi le a szakértő. Még kritikusabb: ha nem allergiára való orrspray-t használ valaki. Ez utóbbiak minden esetben receptkötelesek. Ha sima, megfázásra való orcsppet használ valaki, akár egy hétig folyamatosan, akkor kialakulhat az orrcsepp-függőség, és a végén már ettől dugul az orra.
Megesik súlyos esetben, hogy annyira legyengül az immunrendszer a kezeletlen allergia miatt, hogy vírusos,bakteriális, felsőlégúti betegségek támadják meg a szervezetüket. Ha viszont ezekre a jelere sem figyelünk és nem fordulunk orvoshoz, nagyon könnyen egy asztmás tünetcsoportban találhatjuk magunkat...Ekkor már a tüdő is érintett, ami további szövődményekkel járhat a beteg számára.
Aki már gyakorlott az allergia betegségével kapcsolatban, már idejekorán felkeresi kezelőorvosát. Ahhoz, hogy ne befolyásolja annyira kártékonyan a mindennapjainkat és éjszakáinkat, érdemes előrelátónak lenni.