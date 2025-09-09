Valami van a levegőben: ez az, ami egész szeptemberben megkeseríti a napjaidat

Az allergiások számára a szeptember sokszor nem a hűvösödő reggelekről, hanem a tüsszögésről, könnyezésről és az eldugult orról szól. Idén sincs ez másként: a parlagfű virágpora országosan nagyon magas koncentrációban van jelen a levegőben - szezonális allergia a nyakunkon.

Az allergia betegek számára a szeptember sokszor nem a hűvösödő reggelekről, hanem a tüsszögésről, könnyezésről és az eldugult orról szól.

Fotó: raquel arocena torres / Forrás: Getty Images

Parlagfűriadó, vagyis allergia vigyázz, kész, start!

A nyárias, napos időjárás kifejezetten kedvez a parlagfű pollenszórásának. Ez azt jelenti, hogy a következő napokban sem várható enyhülés, az allergiások tünetei pedig tartósan erősek maradhatnak.

Zivatarok ugyan előfordulhatnak, de ezekhez gyakran erős szél társul, amely nem csökkenti, hanem éppen felerősíti a tüneteket. A széllökések hatására a levegőben kavarogni kezd a pollen, hirtelen tüsszögőrohamokat, szemviszketést, orrfolyást idézve elő. A szakemberek ezért külön felhívják a figyelmet arra, hogy zivatar közeledtével érdemes becsukni az ablakokat.

Parlagfű pánik: nem egyedül ez a pollen kering a levegőben

Bár idén is a parlagfű a legfőbb „bűnös”, nem szabad megfeledkezni a többi allergénről sem. A csalánfélék virágpora jelenleg közepes mennyiségben van jelen a levegőben, a pázsitfűfélék, a kenderfélék és a libatopfélék pollenkoncentrációja pedig inkább alacsony-közepes tartományban mozog.

A parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az allergia-szezon csúcsa közeleg.

Forrás: NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Emellett kisebb mennyiségben, de mérhető az üröm, az útifű, a lórom, a rézgyom, a szerbtövis, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora is. A fák közül most a ciprus- és tiszafafélék pollenje okozhat kellemetlenséget az arra érzékenyeknek.

Gombaspóra? Eddig azt hittem, csak az erdőben találkozhatok vele

Nemcsak a növények okozhatnak allergiás tüneteket: a kültéri allergén gombák közül az Alternaria (amely főleg szabadban – például elhalt növényi részeken, komposzton, nedves talajon – fordul elő) spóraszáma országosan nagyon magas, az Epicoccumé pedig közepes. Ezek a spórák, amik valójában mikroszkopikus méretű részecskék, a penészgombák szaporodásához szükségesek, és a levegőben szállva könnyen belélegezhetők. Így szintén kiválthatják a szokásos tüneteket – például köhögést, orrfolyást vagy szemirritációt –, különösen azoknál, akik a parlagfű mellett a penészgombákra is érzékenyek.