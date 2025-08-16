augusztus 16., szombat

Veszély az erdőben

Így élvezheted a szarvasbőgést biztonságosan – és látványosan

Szeptemberben felcsendülnek az erdők párzási hangjai: a gímszarvasok bőgése egyszerre lenyűgöző látvány és figyelmeztetés. A természet közelében járókra ilyenkor vadászati szabályok és szervezett túrák várnak, hogy a szarvasbőgés élménye biztonságos maradjon.

Keszán-Dopita Tünde

Noha sokaknak az ősz közeledtével az iskolakezdés ugrik be először, a természet szerelmesei szerint inkább a gombászás és a szarvasbőgés izgalmas időszaka következik.

szarvasbőgés
A gímszarvas hímje szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza. 
Fotó: Brais Seara / Forrás: Getty images

Miért hallhatjuk szeptemberben a szarvasbőgést?

A gímszarvas hímje szeptemberben keres párt, ilyenkor bőg, hogy a nőstényeket vonzza és a rivális bikákat elriassza. A hangja mély, karakteres, akár több száz méterről is hallható az erdőben. Ez az az időszak a vadászszervezeteknél, amikor intenzív vadászati aktivitás is zajlik egyben, és ez komoly veszélyforrás.

– Nekünk mint vadászatra jogosultaknak a szarvasbőgés időszaka kicsit feszültebb, mint a természet hangjaira vágyó turistáknak – mondja Győrvári Attila, vármegyei fővadász, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének titkára. – A városi emberek előszeretettel keresnek számukra eldugott településeket – akár erdőségeket is – és egy piknikplédre telepedve, borozgatva várják a párzásra hívogató vadhangokat. Ám ha az adott területen vadászat zajlik, akkor ez korántsem annyira romantikus a másik szempontból. 

Szarvas-szerenád: erdő, bor és bőgés?

– Elmondható, hogy leginkább a veszélyfaktor az, amivel kevésbé számolnak. Egy szinte láthatatlanná váló turista, aki laikusként elindul az erdőbe ebben az időszakban, komoly veszélynek teszi ki magát, mert a vadászok számára nehezen különválasztható a mozgása egy vadétól – folytatja Győrvári Attila. – Nagyon kiváló szervezésű szarvasbőgéstúrákat lehet már találni, a Zalaerdő Zrt. például a csömödéri kisvasúttól szokott szervezni ilyen programokat. Általánosságban elmondható, hogy az állami erdészetek jól szervezetten, megfelelő védelem és tudás birtokában, szemléletformáló-ismeretterjesztő előadásokkal egybekötött túrák formájában rendezik meg ezeket az alkalmakat. 

misztikus hold Buck Moon szarvasbika
Fenséges látvány az erdőben egy hím gímszarvas.
Fotó: Szendi Péter / vaol.hu

Praktikus tanácsok magányos piknikpléd helyett

  • Ne közelítsünk vadászterületekhez engedély nélkül.
  • Szervezett útra jelentkezzünk, megbízható és gyakorlott vezetővel.
  • A hangélmény mellett a vizuális élményhez távcső és fotósfelszerelés ajánlott.
  • A túrákra érdemes előre jelentkezni, mert a létszám korlátozott, és az események biztonságos lebonyolításában segítség a szervezőknek.

De ha valaki a saját portája végében szeptemberben, borozgatva helyet foglal és fülel, biztosan állítható, hogy ő is remekül hallhatja a szarvasok bőgését.

– Az állami erdészetek megtehetik, hogy erdőlátogatási tilalmat írnak ki, amelyet az adott önkormányzatok kifüggesztenek, és az erdőrészletek határain is kiplakátolnak – erősíti meg Győrvári Attila. – Ez jelentheti ebben az időszakban is az eredményes gímszarvas vadásztatást. A magánerdő-gazdálkodóknál is előfordulhat ilyen tilalom. Ezek a tiltások általában a napnyugta és napkelte közötti időszakra figyelmeztetnek, miszerint ekkor intenzív vadásztatás zajlik a területen.

Azok, akik szeretnék a természetben átélni ezt az élményt, az interneten beírva a „szarvasbőgés” szót, máris számtalan lehetőséggel találkozhatnak. Természetesen nemcsak lehetőségek, hanem a figyelmeztetések is olvashatók a Bakonyerdő Zrt. Gemenc és 6 állami szerepvállalású vadgazdálkodó cég által. 

Fontos tehát figyelni arra, ha nincs lehetőségünk egy magánház kertjében várni az őszi szarvasbőgést, akkor kizárólag szervezett eseményekre jelentkezzünk.

 

