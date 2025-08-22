augusztus 22., péntek

Aszály, poloska, gomba?

2 órája

Miért nem érik már be végre a paradicsom?! Megnéztük az okokat

Címkék#hernyó#aszály poloska#paradicsomok#vízhiány

Augusztusban sok kiskerttulajdonos csalódottan tapasztalja, hogy a paradicsomok nem érnek be a várva várt piros színre, hanem makacsul zöldellnek, vagy épp sárgulnak. Többen már azt tervezik, hogy jövőre felhagyanak a paradicsom termesztésével.

Keszán-Dopita Tünde

Bár a tűző napsütés és a rövid, szórványos csapadékok mellett is várnánk az érő termést, előfordulhat, hogy a paradicsomok egyszerűen nem érik el a kívánt színt. 

Stresszes kertész a paradicsomok között
Fotó: nicoletaionescu / Forrás: Getty images

Miből főzünk idén lecsót?

Az elmúlt években hol az aszály, hol a poloska, hol pedig a paradicsomokat támadó gombás fertőzések tették tönkre a termést, pedig a lelkes kertészek az év elején kitartóan palántáztak, és a téli időszakban gondosan nevelték a növényeket.

Ez bizony sok tényezőtől függ, ráadásul én is ebben a cipőben járok: nálam sem érnek úgy a paradicsomok, ahogyan vártam – mondja keserűen Fülöp Áron kertészmérnök végzettségű fiatalember, aki Barlahidán, a nagymamájától örökölt földeken gazdálkodik. – Viszonylag későn ültettem idén, és amikor hagyományosan július végén már virágozni kellene, egy hőhullám érkezett. A virágoknak kötniük kellett volna, de a növény egyszerűen elszórta őket, így a folyamatot újra kellett indítani. Most éppen zöld paradicsomaim vannak.

A növények számára az óriási hőség komoly stresszt jelent. – Tanácsom az, hogy a jövőben figyeljünk a megfelelő árnyékolásra és a rendszeres öntözésre – teszi hozzá. – Nem számít, hogy kannával locsolunk, csepegtetővel, vagy egy lyukakkal ellátott edényt ásunk a gyökerek közelébe: a lényeg a rendszeresség. Ha a növény túl szélsőségesen kap vizet, a termések megrepedhetnek, különösen egy hosszú szárazság után hirtelen eső esetén.

Hőség és vízhiány: stresszes a paradicsom?

Részben a tápanyaghiány is lassíthatja az érést, vagy a szárazság miatti elégtelen kálciumfelvétel csúcsrothadáshoz vezethet. Ilyenkor javasolt kálcium lombtrágyát, vagy tojáshéjat használni a pótlásra.

A rutinos hobbikertészek jól ismerik a paradicsom kacsainak folyamatos kitörését és a szárak felkötözését. A szárazságnak azonban volt egy pozitív hozadéka: a szokásos gombásodási tünetek ezúttal alig jelentkeztek a növényeken.

Egy további veszély azonban megjelent: a gyapottok-bagolylepke. A bagolylepke hernyója szélsőségesen polifág, szinte kizárólag generatív növényi részeket – virágokat, terméseket – fogyaszt. A paradicsom bogyóiba is berágja magát, ahol hernyókat találhatunk.

Összességében tehát a paradicsom késői érésének hátterében több tényező is állhat: a hőstressz, a vízellátás hiányosságai, a tápanyag- és kálciumhiány, valamint a kártevők jelenléte. 

Bár a természetet nem lehet teljesen uralni, néhány apró praktikával jelentősen növelhetjük az esélyét annak, hogy a paradicsomaink pirosra érjenek, és ne csak a zöld bogyók látványa fogadjon minket a kiskertben – zárja tanácsaival Fülöp Áron.

 

