1 órája
Ezek a legjobb nyári frissítők a kertből: az uborkavíztől a mentás, bazsalikomos limonádéig
Ha unod már a sima csapvizet, ideje körbenézni a kertben! Egy marék uborka, pár levél menta is elég ahhoz, hogy poharunkba igazi felfrissülés költözzön – természetesen adalékok nélkül, igazi nyári frissítőként. Mutatjuk, hogyan lesz a hétköznapi vízből pillanatok alatt különleges házi „üdítő”.
Igen, valóban igaz, hogy törekednünk kell tiszta, mindentől mentes vízzel oltani szomjunkat a nyári forróságban, és megkeresni az ideális nyári frissítőket. A cukrozott üdítők csábító kiszerelésben kiabálnak a boltok polcain, de ha rátekintünk egy-egy címkére és beazonosítjuk az összetevőket, rájövünk, hogy töredék mennyiségű egészséges összetevőt tartalmaznak. A nyári, friss házi üdítők elkészítése otthon sokkal izgalmasabb és természetesebb megoldásokat kínál.
A nyári frissítők legfontosabb szabálya: kortyolj, mielőtt szomjas leszel!
Ebben a hőségben egészen egyszerűen muszáj pótolni a kiizzadt folyadékot. A napi bevitel elérheti akár a 3-4 litert is, de ez számos dologtól függ. Befolyásolhatja az életkorunk, testsúlyunk, az egészségi állapotunk, a napi aktivitásunk, munkavégzésünk módja, az, hogy sportolunk-e, és még sorolhatnánk. Ez nem csak a szomjoltás kérdése, a hidratálás gyakorlatilag mindenhez elengedhetetlen, amire testünknek szüksége van: a hőmérséklet szabályozásához, az emésztéshez, a bőr rugalmasságának és a hangulatnak a fenntartásához.
A hidratáltságunk megőrzésére vonatkozó nyári tippek, nemcsak a megivott folyadék nagy mennyiségéről szólnak, hanem arról is, hogy körültekintő, következetes döntéseket hozzunk azok minőségéről. Ahhoz,hogy testünk kiegyensúlyozott és energikus maradjon, fókuszban kell tartani a folyadékbevitelt.
„Már megint egy vízivásra buzdító cikk..., nem lehetne valami más?”
Lássuk be, a reklámokban ránk ömlő, különböző üdítők képei túlságosan vonzóak ahhoz, hogy nagy lelkesedéssel ragaszkodjunk a tiszta, természetes víz fogyasztásához. Aki olyan szerencsés, hogy a kertjében megterem néhány alapfűszer, vagy a kiirthatatlan, de nyáron kincset érő menta vagy citromfű, az biztosan tudja: egy mentás, hűtött limonádé a nyári forróságban kihagyhatatlan. A gyerekek is örömmel isszák, főleg, ha belepottyan a bokrokról néhány gyümölcs is a pohárba.
Magyar gyomornak furcsa ugyan, de az uborkás víz nyáron aduász! A kerti veteményesből könnyen előkerülhet az uborka, és az ezzel készült víz az elmúlt években igazi „wellness-italként” terjedt el világszerte – főként a mediterrán és közel-keleti térségek ihlette trendeknek köszönhetően. Törökországban például nagy hagyománya van a frissítő, savanykás-zöldséges ízeknek: a nyári melegben gyakran kínálnak uborkás vagy kapros vizet a vendégeknek a teázókban, éttermekben. Hasonló módon Görögországban és a Közel-Keleten is kedvelt frissítő az uborkás víz, amely egyszerre enyhén sós-édeskés, hűsítő hatású ital – tökéletesen illik a forró, száraz éghajlathoz.
Bogyós, mentás, bazsalikomos, görögdinnyés limonádé a kertünkből
A kertünkben termő finomságok – legyen szó bogyósokról, mentáról, bazsalikomról vagy görögdinnyéről – nemcsak látványos és finom, de rendkívül tudatos frissítőt nyújtanak a nyári kánikulában. Igazából csak a fantáziánk szab határt, próbáljuk ki, nekünk melyik összetevő ízlik a legjobban. És akkor még nem említettük a citrom verbéna ízesítésű hűtött gyógynövényes teát, ami isteni, amellett, hogy a szervezetünk is meghálálja.
További fűszer- és gyógynövények a nyári hűsítőkbe:
- Citromfű – lágy, citromos ízvilág, stresszoldó, nyugtató hatású
- Levendula – különleges, virágos aromát ad, főleg epres vagy áfonyás italokban divatos
- Zsálya – markánsabb, fűszeres karakter, szuper eperrel, málnával vagy naranccsal
- Rozmaring – mediterrán, gyantás íze jól passzol citrusokkal, gránátalmával
- Turbolya, kakukkfű vagy izsóp – ezek pedig extra különlegessé, szinte „gasztroélménnyé” teszik a hűsítőket
Kísérletezzünk bátran – hiszen a kert nemcsak a tányérunkra, hanem a poharunkba is rengeteg izgalmat kínál. Egy csokor friss gyógynövénnyel minden korty élménnyé válik, miközben észrevétlenül teszünk a hidratáltságunkért és az egészségünkért.