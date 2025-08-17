Ezek a legjobb nyári frissítők a kertből: az uborkavíztől a mentás, bazsalikomos limonádéig

Igen, valóban igaz, hogy törekednünk kell tiszta, mindentől mentes vízzel oltani szomjunkat a nyári forróságban, és megkeresni az ideális nyári frissítőket. A cukrozott üdítők csábító kiszerelésben kiabálnak a boltok polcain, de ha rátekintünk egy-egy címkére és beazonosítjuk az összetevőket, rájövünk, hogy töredék mennyiségű egészséges összetevőt tartalmaznak. A nyári, friss házi üdítők elkészítése otthon sokkal izgalmasabb és természetesebb megoldásokat kínál.

Egészséges és jóízű nyári frissítőket készíthetünk friss fűszer- vagy gyógynövények felhasználásával.

Fotó: Ekaterina Vasileva-Bagler / Forrás: Getty images

A nyári frissítők legfontosabb szabálya: kortyolj, mielőtt szomjas leszel!

Ebben a hőségben egészen egyszerűen muszáj pótolni a kiizzadt folyadékot. A napi bevitel elérheti akár a 3-4 litert is, de ez számos dologtól függ. Befolyásolhatja az életkorunk, testsúlyunk, az egészségi állapotunk, a napi aktivitásunk, munkavégzésünk módja, az, hogy sportolunk-e, és még sorolhatnánk. Ez nem csak a szomjoltás kérdése, a hidratálás gyakorlatilag mindenhez elengedhetetlen, amire testünknek szüksége van: a hőmérséklet szabályozásához, az emésztéshez, a bőr rugalmasságának és a hangulatnak a fenntartásához.

A hidratáltságunk megőrzésére vonatkozó nyári tippek, nemcsak a megivott folyadék nagy mennyiségéről szólnak, hanem arról is, hogy körültekintő, következetes döntéseket hozzunk azok minőségéről. Ahhoz,hogy testünk kiegyensúlyozott és energikus maradjon, fókuszban kell tartani a folyadékbevitelt.

„Már megint egy vízivásra buzdító cikk..., nem lehetne valami más?”

Lássuk be, a reklámokban ránk ömlő, különböző üdítők képei túlságosan vonzóak ahhoz, hogy nagy lelkesedéssel ragaszkodjunk a tiszta, természetes víz fogyasztásához. Aki olyan szerencsés, hogy a kertjében megterem néhány alapfűszer, vagy a kiirthatatlan, de nyáron kincset érő menta vagy citromfű, az biztosan tudja: egy mentás, hűtött limonádé a nyári forróságban kihagyhatatlan. A gyerekek is örömmel isszák, főleg, ha belepottyan a bokrokról néhány gyümölcs is a pohárba.

Magyar gyomornak furcsa ugyan, de az uborkás víz nyáron aduász! A kerti veteményesből könnyen előkerülhet az uborka, és az ezzel készült víz az elmúlt években igazi „wellness-italként” terjedt el világszerte – főként a mediterrán és közel-keleti térségek ihlette trendeknek köszönhetően. Törökországban például nagy hagyománya van a frissítő, savanykás-zöldséges ízeknek: a nyári melegben gyakran kínálnak uborkás vagy kapros vizet a vendégeknek a teázókban, éttermekben. Hasonló módon Görögországban és a Közel-Keleten is kedvelt frissítő az uborkás víz, amely egyszerre enyhén sós-édeskés, hűsítő hatású ital – tökéletesen illik a forró, száraz éghajlathoz.