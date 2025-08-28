Kurkuma és cukorbetegség: nem csodaszer, de segíthet a fogyásban

A kurkuma nemcsak fűszerként érhet aranyat: egyre több kutatás bizonyítja jótékony hatását az egészségre. Úgy tűnik, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára a fogyás támogatásában is hasznos kiegészítő lehet.

A kurkuma nemcsak fűszerként érhet aranyat: egyre több kutatás bizonyítja, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára a fogyás támogatásában is hasznos kiegészítő lehet.

Kurkumin: a mesés nevű hatóanyag?

2017-ben a világ népességének több mint 6 százaléka élt cukorbetegséggel, és 2030-ra ez az arány várhatóan eléri a 7 százalékot – írja cikkében a Medical News Today. A WHO adatai szerint 2024-re már 800 millió ember szenvedett ebben a betegségben, többségük a 2-es típusú diabetesben, amely olyan komoly szövődményekhez vezethet, mint a szív- és érrendszeri vagy látásproblémák és a vesebetegség.

Egy új, áttekintő tanulmány szerint a kurkuma, illetve aktív hatóanyaga, a kurkumin, támogatást nyújthat a testsúly szabályozásában. A Nutrition & Diabetes szaklapban publikált kutatás 20 randomizált, kontrollált vizsgálatot foglalt össze, amelyekben a prediabetesben és a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttek kurkuma- vagy kurkumin-kiegészítést kaptak.

Thomas M. Holland, a RUSH Institute for Healthy Aging adjunktusa így kommentálta a kutatás eredményeit: „Az eredmények szerények, de figyelemre méltóak. A kiegészítés kis, de jelentős csökkenést eredményezett a testsúlyban, a derékbőségben és a zsírszövet százalékában. Bár a változások egyénenként csupán 2–3 centiméteres derékcsökkenést és körülbelül 2 kilogrammos súlyvesztést jelentenek, a közegészség szempontjából ezek a javulások is mérsékelhetik a szív- és anyagcsere-betegségek kockázatát.”

„A stressz, a dohányzás és az elhízás is szerepet játszik kialakulásban, kezelésében ezért lényeges az életmódváltás. A felnőttkori cukorbetegségben még nagyobb szerepe van a helytelen életmódnak, az elhízásnak, a mozgáshiánynak, cukros italok-ételek fogyasztásának.” – hangsúlyozta egy korábbi cikkünkben Dr. Sőth Szabolcs, diabetológus szakorvos

A kurkuma n em csodaszer, de hasznos kiegészítő lehet

A tanulmány szerzői kiemelték, a hatás az adagolástól és a kiegészítés időtartamától is függ. Az áttekintett vizsgálatokban a napi adagok 80–2100 milligramm között mozogtak, és 8–36 héten át szedték a résztvevők.