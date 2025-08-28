3 órája
Kurkuma és cukorbetegség: nem csodaszer, de segíthet a fogyásban
A 2-es típusú cukorbetegség világszerte növekvő egészségügyi problémát jelent. A súlyproblémák, az elhízás gyakori kísérője a diabetesnek, és a fogyás segíthet a tünetek enyhítésében. Egy kutatás most a kurkuma jótékony hatásait bizonyította be.
A kurkuma nemcsak fűszerként érhet aranyat: egyre több kutatás bizonyítja jótékony hatását az egészségre. Úgy tűnik, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára a fogyás támogatásában is hasznos kiegészítő lehet.
Kurkumin: a mesés nevű hatóanyag?
2017-ben a világ népességének több mint 6 százaléka élt cukorbetegséggel, és 2030-ra ez az arány várhatóan eléri a 7 százalékot – írja cikkében a Medical News Today. A WHO adatai szerint 2024-re már 800 millió ember szenvedett ebben a betegségben, többségük a 2-es típusú diabetesben, amely olyan komoly szövődményekhez vezethet, mint a szív- és érrendszeri vagy látásproblémák és a vesebetegség.
Egy új, áttekintő tanulmány szerint a kurkuma, illetve aktív hatóanyaga, a kurkumin, támogatást nyújthat a testsúly szabályozásában. A Nutrition & Diabetes szaklapban publikált kutatás 20 randomizált, kontrollált vizsgálatot foglalt össze, amelyekben a prediabetesben és a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttek kurkuma- vagy kurkumin-kiegészítést kaptak.
Thomas M. Holland, a RUSH Institute for Healthy Aging adjunktusa így kommentálta a kutatás eredményeit: „Az eredmények szerények, de figyelemre méltóak. A kiegészítés kis, de jelentős csökkenést eredményezett a testsúlyban, a derékbőségben és a zsírszövet százalékában. Bár a változások egyénenként csupán 2–3 centiméteres derékcsökkenést és körülbelül 2 kilogrammos súlyvesztést jelentenek, a közegészség szempontjából ezek a javulások is mérsékelhetik a szív- és anyagcsere-betegségek kockázatát.”
„A stressz, a dohányzás és az elhízás is szerepet játszik kialakulásban, kezelésében ezért lényeges az életmódváltás. A felnőttkori cukorbetegségben még nagyobb szerepe van a helytelen életmódnak, az elhízásnak, a mozgáshiánynak, cukros italok-ételek fogyasztásának.” – hangsúlyozta egy korábbi cikkünkben Dr. Sőth Szabolcs, diabetológus szakorvos
A kurkuma nem csodaszer, de hasznos kiegészítő lehet
A tanulmány szerzői kiemelték, a hatás az adagolástól és a kiegészítés időtartamától is függ. Az áttekintett vizsgálatokban a napi adagok 80–2100 milligramm között mozogtak, és 8–36 héten át szedték a résztvevők.
Eamon Laird, az Atlantic Technological University kutatója elmondta, hogy a kurkumin többféle mechanizmuson keresztül segíthet a fogyásban: csökkentheti a gyulladásokat, az étvágyat, és fokozhatja a kalóriaégetést. „A pontos mechanizmus még nem teljesen ismert, de valószínű, hogy a gyulladáscsökkentő és az anyagcserét szabályozó hatások kulcsfontosságúak” – tette hozzá.
A szakértők hangsúlyozzák: a kurkuma nem csodaszer. „Hasznos kiegészítő lehet az egészséges életmód mellett, de nem helyettesíti a rendszeres mozgást, a kiegyensúlyozott étrendet vagy a gyógyszeres kezelést” – figyelmeztet Holland.
Összességében a kutatások biztatóak, és a kurkuma kiegészítőként hozzájárulhat a súlycsökkentéshez és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának mérsékléséhez. Az orvosok szerint azonban mindig érdemes személyre szabott tanácsot kérni a kiegészítők alkalmazása előtt.