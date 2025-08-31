Nem csak nyáron hasznos – klíma, ami hűt és fűt is: most még érdemes beszereltetni!

A hűtő-fűtő klíma ma már nem luxus, hanem egyre népszerűbb, gazdaságos megoldás, amely egész évben gondoskodik az otthon komfortjáról.

Érdemes most lépni klímaszerelés kapcsán, mert az ősz beköszöntével sokan kezdenek gondolkozni olyan fűtési megoldásokon, mint a hűtő-fűtő klíma.

Fotó: South_agency

Miért érdemes a hűtő-fűtő klíma mellett dönteni?

A hűtő-fűtő klíma egész évben kényelmes, energiatakarékos megoldást kínál, hiszen egy készülékkel hűthetünk nyáron és fűthetünk télen is. Egy zalaegerszegi klímaszerelő szerint, az elmúlt években különösen az energiaárak emelkedése miatt nőtt meg az igény ezekre a készülékekre.

– Az ukrán háború kezdete óta az ügyfelek szinte kizárólag olyan klímát kérnek, amely fűtésre is alkalmas – mondta lapunknak Boronyák László klímaszerelő. – Sokan tartanak attól, hogy gond lehet a gáz- vagy fatüzeléssel, ezért biztosítéknak is jó, ha a klíma be tud fűteni. Ráadásul a készülékek hatékonysága sokat fejlődött: gyakran olcsóbb velük fűteni, mint gázzal. Ezt sokan először kételkedve fogadják, aztán az első áramszámla után jön a telefon, hogy igazam volt...

Egy készülék, két funkció

A modern klímák legnagyobb előnye, hogy a hűtés mellett a fűtést is megoldják. Különösen kisebb lakásokban praktikusak, ahol nincs szükség bonyolult fűtési rendszerre. Hátrányuk, hogy a légmozgásra érzékenyek számára kevésbé komfortosak, de a tapasztalatok szerint a többség gyorsan megszokja.

A szakember hozzátette: ma már vannak ügyfeleik, akik több mint tíz éve kizárólag klímával fűtenek, és elégedettek vele.

Gyakran előfordul, hogy a család unszolására történik a klímaszerelés egy idős ember lakásában: sok esetben a készülék „meglepetésként” kerül be, és a használat során a tulajdonos is elégedett lesz vele.

Az áram, amit a berendezés használ, csak a fűtési rendszer működtetésre szolgál, és nem direktben fűt. Ezért üzemeltethető a hűtő-fűtő klíma hatékonyabban, mint bármilyen, fűtőszállal működő berendezés. Ráadásul, ha okos klímát szereltetünk be, akkor azt lehetőségünk van távolról is elindítani és leállítani. Mire hazaérkezünk, kellemes meleg fogadhat, nem a hideg lakásba érkezve kell beüzemelnünk a fűtést.

Őszi karbantartás: így működik tökéletesen télen is

Mint minden légkondicionálót, a hűtő-fűtő klímát is érdemes félévente kitisztítani, hogy optimális teljesítménnyel és egészséges levegővel szolgálja a felhasználókat. Az ősz különösen jó időpont a karbantartásra.