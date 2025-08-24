1 órája
Tudtad? Vannak, akiknek árt a gyógyfürdőzés – itt a lista, kinek nem ajánlott!
Kevesen tudják, hogy a gyógyvíz nem egyszerű strandolásra való. A gyógyvíz különféle betegségek, mozgásszervi problémák, reumatikus és derékfájdalmak kezelését szolgálja. Nem mindenki fürödhet benne korlátlanul, és a helyes használat betartása elengedhetetlen a gyógyulás szempontjából.
A klasszikus gyógyfürdő nem csupán kikapcsolódásra szolgál. Valljuk be: télen, amikor a mínuszok miatt szinte folyamatosan fázik az ember, semmire nem vágyunk jobban, mint egy kellemesen meleg gyógyvízben ücsörgésre, főképp, ha szauna is van a fürdőben. De biztosan jót tesz nekünk? Tisztában vagyunk az egészségi állapotunkkal?
Zalában jól tudja mindenki, mi az a gyógyfürdő – de jól használjuk vajon?
A gyógyvizek hatóanyagai — például a kén, kalcium, vagy a magnézium — célzottan segítik a mozgásszervi problémákkal küzdőket, a reumás vagy derékfájdalmakban szenvedőket. Az ásványi anyagokban gazdag vizekben a felhajtóerő nagyobb, így a vízbe merülő test súlya akár tizedére csökken. A mozgás így sokkal könnyebb, a sérült vagy kopott ízületek is könnyedén átmozgathatók. A víz mozgás közben masszírozó hatással van a bőr alatti izmokra, miközben az esések és zúzódások kockázata is jelentősen csökken. A langyos és meleg víz az ereket tágítja, ami hozzájárul a vérnyomás mérséklődéséhez.
Azonban egyáltalán nem mindenkinek ajánlott a gyógyvíz: a víz hőmérsékletét, tartózkodás idejét és az orvos által előírt mozgásformát be kell tartani, hogy valódi gyógyhatást érjünk el, és elkerüljük a panaszok súlyosbodását.
Kinek nem ajánlott a gyógyvíz?
- Súlyos szív- és érrendszeri betegeknek.
- Akut lázzal, fertőző betegséggel küzdőknek.
- Súlyos bőrbetegségek vagy friss seb esetén.
- Terhesség bizonyos szakaszaiban az orvos ajánlása szerint.
- Trombózis és infarktus után 6 hónapig.
- Rosszindulatú daganatos megbetegedéssel küzdők számára.
- Sugár és kemoterápiás kezelés után.
- Hirtelen fellépő ájulások esetén.
Ha valakinek magas a vérnyomása, és gyógyszert szed rá, még nem feltétlenül tiltott számára a gyógyfürdőzés – erősíti meg dr. Moll Veronika, a hévízi Hotel Európa Fit gyógyászati részlegének orvosigazgatója, reumatológus-fizioterápiás szakorvos. Az elmúlt több mint húsz évben több ezer vendégnek segítette vissza a mozgás szabadságát a Tradicionális Hévízi Kúra, amelynek dr. Moll Veronika egyik kiemelt szakértője.
„Ha megfelelő orvosi kontroll alatt áll valaki, mindig érdemes egyeztetni a kezelőorvossal. Ő javasolja majd, mennyi időt töltsön a gyógyvízben. Szív- és keringési betegségek esetén, ha a terhelést nem bírja a szervezet, a fürdőzés nem ajánlott. Természetesen vannak kivételek, de minden esetben a kezelőorvos útmutatása a mérvadó” – mondja a szakember.
A daganatos betegeknél is fokozott óvatosság szükséges. Egy komoly műtét után, még ha a beteg gyógyultnak is számít, általában öt évig nem javasolt a gyógyfürdőzés. Kisebb, egyszerűbb beavatkozások után, ha utókezelés nem szükséges, a gyógyvíz óvatosan, orvosi egyeztetéssel használható.
A gyermekeknek leginkább a víz magas hőmérséklete miatt nem ajánlott a gyógyfürdő, emellett a fürdő forgalma és az idősebb fürdőzők zavarása is indokolja a korlátozást. A várandósok számára sem javasolt a gyógyvízben tartózkodás: bár az úszás jótékony hatású, a fertőzésveszély és a meleg víz kockázatai miatt nem ideális számukra.
Hazai gyógyvizeink igazi segítségként szolgálhatnak a mozgásszervi panaszokkal küzdőknek, de nem mindenki számára ajánlott korlátlanul a használatuk. Fontos, hogy mindig figyeljünk a saját egészségi állapotunkra, tartsuk be az előírt időt és hőfokot, és szükség esetén kérjük orvosunk tanácsát.