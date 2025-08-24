augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyógyvíz

39 perce

Tudtad? Vannak, akiknek árt a gyógyfürdőzés – itt a lista, kinek nem ajánlott!

Címkék#reumatológus#fizioterápiás#Tradicionális Hévízi Kúra#kockázat#gyógyvíz

Kevesen tudják, hogy a gyógyvíz nem egyszerű strandolásra való. A gyógyvíz különféle betegségek, mozgásszervi problémák, reumatikus és derékfájdalmak kezelését szolgálja. Nem mindenki fürödhet benne korlátlanul, és a helyes használat betartása elengedhetetlen a gyógyulás szempontjából.

Keszán-Dopita Tünde

A klasszikus gyógyfürdő nem csupán kikapcsolódásra szolgál. Valljuk be: télen, amikor a mínuszok miatt szinte folyamatosan fázik az ember, semmire nem vágyunk jobban, mint egy kellemesen meleg gyógyvízben ücsörgésre, főképp, ha szauna is van a fürdőben. De biztosan jót tesz nekünk? Tisztában vagyunk az egészségi állapotunkkal?

gyógyvíz
A gyógyvizek hatóanyagai — például a kén, kalcium, vagy a magnézium — célzottan segítik a mozgásszervi problémákkal küzdőket, a reumás vagy derékfájdalmakban szenvedőket.
Fotó: Jevtic / Forrás: Getty images

Zalában jól tudja mindenki, mi az a gyógyfürdő – de jól használjuk vajon?

A gyógyvizek hatóanyagai — például a kén, kalcium, vagy a magnézium — célzottan segítik a mozgásszervi problémákkal küzdőket, a reumás vagy derékfájdalmakban szenvedőket. Az ásványi anyagokban gazdag vizekben a felhajtóerő nagyobb, így a vízbe merülő test súlya akár tizedére csökken. A mozgás így sokkal könnyebb, a sérült vagy kopott ízületek is könnyedén átmozgathatók. A víz mozgás közben masszírozó hatással van a bőr alatti izmokra, miközben az esések és zúzódások kockázata is jelentősen csökken. A langyos és meleg víz az ereket tágítja, ami hozzájárul a vérnyomás mérséklődéséhez. 

Azonban egyáltalán nem mindenkinek ajánlott a gyógyvíz: a víz hőmérsékletét, tartózkodás idejét és az orvos által előírt mozgásformát be kell tartani, hogy valódi gyógyhatást érjünk el, és elkerüljük a panaszok súlyosbodását.

Kinek nem ajánlott a gyógyvíz?

  • Súlyos szív- és érrendszeri betegeknek.
  • Akut lázzal, fertőző betegséggel küzdőknek.
  • Súlyos bőrbetegségek vagy friss seb esetén.
  • Terhesség bizonyos szakaszaiban az orvos ajánlása szerint.
  • Trombózis és infarktus után 6 hónapig.
  • Rosszindulatú daganatos megbetegedéssel küzdők számára.
  • Sugár és kemoterápiás kezelés után.
  • Hirtelen fellépő ájulások esetén.
     

Ha valakinek magas a vérnyomása, és gyógyszert szed rá, még nem feltétlenül tiltott számára a gyógyfürdőzés – erősíti meg dr. Moll Veronika, a hévízi Hotel Európa Fit gyógyászati részlegének orvosigazgatója, reumatológus-fizioterápiás szakorvos. Az elmúlt több mint húsz évben több ezer vendégnek segítette vissza a mozgás szabadságát a Tradicionális Hévízi Kúra, amelynek dr. Moll Veronika egyik kiemelt szakértője.

dr. Moll Veronika
A daganatos betegeknél is fokozott óvatosság szükséges a gyógyvízben.
Fotó: Hotel Európa Fit / Forrás: Hotel Európa Fit

Ha megfelelő orvosi kontroll alatt áll valaki, mindig érdemes egyeztetni a kezelőorvossal. Ő javasolja majd, mennyi időt töltsön a gyógyvízben. Szív- és keringési betegségek esetén, ha a terhelést nem bírja a szervezet, a fürdőzés nem ajánlott. Természetesen vannak kivételek, de minden esetben a kezelőorvos útmutatása a mérvadó” – mondja a szakember.

A daganatos betegeknél is fokozott óvatosság szükséges. Egy komoly műtét után, még ha a beteg gyógyultnak is számít, általában öt évig nem javasolt a gyógyfürdőzés. Kisebb, egyszerűbb beavatkozások után, ha utókezelés nem szükséges, a gyógyvíz óvatosan, orvosi egyeztetéssel használható.

A gyermekeknek leginkább a víz magas hőmérséklete miatt nem ajánlott a gyógyfürdő, emellett a fürdő forgalma és az idősebb fürdőzők zavarása is indokolja a korlátozást. A várandósok számára sem javasolt a gyógyvízben tartózkodás: bár az úszás jótékony hatású, a fertőzésveszély és a meleg víz kockázatai miatt nem ideális számukra.

Hazai gyógyvizeink igazi segítségként szolgálhatnak a mozgásszervi panaszokkal küzdőknek, de nem mindenki számára ajánlott korlátlanul a használatuk. Fontos, hogy mindig figyeljünk a saját egészségi állapotunkra, tartsuk be az előírt időt és hőfokot, és szükség esetén kérjük orvosunk tanácsát. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu