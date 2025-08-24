Tudtad? Vannak, akiknek árt a gyógyfürdőzés – itt a lista, kinek nem ajánlott!

A klasszikus gyógyfürdő nem csupán kikapcsolódásra szolgál. Valljuk be: télen, amikor a mínuszok miatt szinte folyamatosan fázik az ember, semmire nem vágyunk jobban, mint egy kellemesen meleg gyógyvízben ücsörgésre, főképp, ha szauna is van a fürdőben. De biztosan jót tesz nekünk? Tisztában vagyunk az egészségi állapotunkkal?

A gyógyvizek hatóanyagai — például a kén, kalcium, vagy a magnézium — célzottan segítik a mozgásszervi problémákkal küzdőket, a reumás vagy derékfájdalmakban szenvedőket.

Fotó: Jevtic / Forrás: Getty images

Zalában jól tudja mindenki, mi az a gyógyfürdő – de jól használjuk vajon?

A gyógyvizek hatóanyagai — például a kén, kalcium, vagy a magnézium — célzottan segítik a mozgásszervi problémákkal küzdőket, a reumás vagy derékfájdalmakban szenvedőket. Az ásványi anyagokban gazdag vizekben a felhajtóerő nagyobb, így a vízbe merülő test súlya akár tizedére csökken. A mozgás így sokkal könnyebb, a sérült vagy kopott ízületek is könnyedén átmozgathatók. A víz mozgás közben masszírozó hatással van a bőr alatti izmokra, miközben az esések és zúzódások kockázata is jelentősen csökken. A langyos és meleg víz az ereket tágítja, ami hozzájárul a vérnyomás mérséklődéséhez.

Azonban egyáltalán nem mindenkinek ajánlott a gyógyvíz: a víz hőmérsékletét, tartózkodás idejét és az orvos által előírt mozgásformát be kell tartani, hogy valódi gyógyhatást érjünk el, és elkerüljük a panaszok súlyosbodását.

Kinek nem ajánlott a gyógyvíz?

Súlyos szív- és érrendszeri betegeknek.

Akut lázzal, fertőző betegséggel küzdőknek.

Súlyos bőrbetegségek vagy friss seb esetén.

Terhesség bizonyos szakaszaiban az orvos ajánlása szerint.

Trombózis és infarktus után 6 hónapig.

Rosszindulatú daganatos megbetegedéssel küzdők számára.

Sugár és kemoterápiás kezelés után.

Hirtelen fellépő ájulások esetén.



Ha valakinek magas a vérnyomása, és gyógyszert szed rá, még nem feltétlenül tiltott számára a gyógyfürdőzés – erősíti meg dr. Moll Veronika, a hévízi Hotel Európa Fit gyógyászati részlegének orvosigazgatója, reumatológus-fizioterápiás szakorvos. Az elmúlt több mint húsz évben több ezer vendégnek segítette vissza a mozgás szabadságát a Tradicionális Hévízi Kúra, amelynek dr. Moll Veronika egyik kiemelt szakértője.