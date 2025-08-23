1 órája
A valóságban is megszületett a gondolatolvasó gép – biztonsági jelszóval levédve
Sok beteg számára a beszéd akadályt jelent – most azonban egy új fejlesztés áttörést hozhat. Az agyhoz kapcsolt gondolatolvasó eszköz képes a képzeletben kimondott mondatokat valós időben megszólaltatni. Mutatjuk a kutatást.
A Nature számol be arról az izgalmas, ám hátborzongató kísérletről, melynek során egy gondolatolvasó agyi implantátum segítségével az emberek fejében zajló belső beszéd dekódolhatóvá válik, anélkül, hogy kiejtené a szavakat.
Találd ki, mire gondolok!
A jövőben ez már megvalósulhat, erre mutat rá a friss kutatás is. Azonban a gondolatolvasó implantátum korántsem vicces laboratóriumi kísérletként, vagy a hollywoodi kultikus filmek (Eredet, Az emlékmás, Black Mirror pl.) fizikai megvalósulása miatt jött létre, hanem kifejezetten segítő szándékkal. Azok számára, akik olyan betegségben szenvednek, amely beszédképtelenségre kényszerítette őket, sok esetben lehet megváltás egy ilyen segítség. A tanulmány kezdetén megállapították, hogy az agy-számítógép interfészek (BCI-k) ígéretes megoldást kínálhatnak a sérülés vagy betegség miatt bénult emberek elvesztett mozgás- vagy kommunikációs képességeinek helyreállítására.
A segítség lehetősége fantasztikus, de csak akkor, ha engedélyezi a beteg
A gondolatolvasó eszköz, vagy agy-számítógép interfész (BCI), a képzeletbeli mondatok akár 74%-át is pontosan megfejtheti. A rendszer azonban csak akkor kezdi el dekódolni a felhasználók belső beszédét – az emberek elméjében zajló néma párbeszédet –, amikor egy adott kulcsszóra gondolnak. Ez biztosítja, hogy a rendszer ne fordítson le véletlenül olyan mondatokat, amelyeket a felhasználók inkább megtartanának maguknak…
„Fennáll a veszélye, hogy ezek a belső beszédet dekódoló BCI-k véletlenül olyan mondatokat is kiolvashatnak, amelyeket a felhasználók soha nem szándékoztak kimondani” – mondja Erin Kunz, a kaliforniai Stanford Egyetem idegmérnöke. „Ezt alaposan meg akartuk vizsgálni” – teszi hozzá Kunz, az új tanulmány társszerzője.
A stroke-on átesettek számára is segíthet a gondolatolvasó implantátum
Először Kunz és kollégái a motoros kéregbe helyezett mikroelektródákkal gyűjtötték az agyi jeleket négy résztvevőnél. Ez az agyterület az akaratlagos mozgásokért felel. Mind a négy résztvevőnek nehézséget okozott a beszéd: egyikük stroke-on esett át, hárman pedig motoros neuronbetegségben szenvednek, amely az idegek degenerációja miatt az izmok kontrolljának elvesztéséhez vezet.
A kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy próbáljanak meg kimondani egy sor szót, vagy képzeljék el, hogy kimondják azokat. Az agyi aktivitás felvételei azt mutatták, hogy a megkísérelt beszéd és a belső beszéd ugyanabból az agyterületről származik, és hasonló idegi jeleket generál, bár a belső beszédhez kapcsolódó jelek gyengébbek voltak.
A tanulmány különösen izgalmas, mert feltárja a belső és a megkísérelt beszéd közötti idegi különbségeket. A kutatók ezeket az eredményeket a rendszer sebességének és pontosságának javítására kívánják felhasználni. „Ha az agy más részeit is megvizsgáljuk, talán a beszédkárosodások több típusát is kezelhetjük” – mondja Kunz.
Noha ez a fejlesztés tényleg nem a sci-fi világából jött, hanem az igazi betegek valós problémáira ad választ, mégis a gondolatolvasó eszköz új reményt adhat a kommunikációban korlátozott emberek számára.