A valóságban is megszületett a gondolatolvasó gép – biztonsági jelszóval levédve

A Nature számol be arról az izgalmas, ám hátborzongató kísérletről, melynek során egy gondolatolvasó agyi implantátum segítségével az emberek fejében zajló belső beszéd dekódolhatóvá válik, anélkül, hogy kiejtené a szavakat.

Azok számára, akik olyan betegségben szenvednek, amely beszédképtelenségre kényszerítette őket, sok esetben lehet megváltás egy gondolatolvasó eszköz.

Fotó: haydenbird / Forrás: Getty images

Találd ki, mire gondolok!

A jövőben ez már megvalósulhat, erre mutat rá a friss kutatás is. Azonban a gondolatolvasó implantátum korántsem vicces laboratóriumi kísérletként, vagy a hollywoodi kultikus filmek (Eredet, Az emlékmás, Black Mirror pl.) fizikai megvalósulása miatt jött létre, hanem kifejezetten segítő szándékkal. Azok számára, akik olyan betegségben szenvednek, amely beszédképtelenségre kényszerítette őket, sok esetben lehet megváltás egy ilyen segítség. A tanulmány kezdetén megállapították, hogy az agy-számítógép interfészek (BCI-k) ígéretes megoldást kínálhatnak a sérülés vagy betegség miatt bénult emberek elvesztett mozgás- vagy kommunikációs képességeinek helyreállítására.

A segítség lehetősége fantasztikus, de csak akkor, ha engedélyezi a beteg



A gondolatolvasó eszköz, vagy agy-számítógép interfész (BCI), a képzeletbeli mondatok akár 74%-át is pontosan megfejtheti. A rendszer azonban csak akkor kezdi el dekódolni a felhasználók belső beszédét – az emberek elméjében zajló néma párbeszédet –, amikor egy adott kulcsszóra gondolnak. Ez biztosítja, hogy a rendszer ne fordítson le véletlenül olyan mondatokat, amelyeket a felhasználók inkább megtartanának maguknak…

„Fennáll a veszélye, hogy ezek a belső beszédet dekódoló BCI-k véletlenül olyan mondatokat is kiolvashatnak, amelyeket a felhasználók soha nem szándékoztak kimondani” – mondja Erin Kunz, a kaliforniai Stanford Egyetem idegmérnöke. „Ezt alaposan meg akartuk vizsgálni” – teszi hozzá Kunz, az új tanulmány társszerzője.

Egy tanulmányban résztvevő, akinek a stroke miatt nehézséget okoz a beszéd, az agy-számítógép interfészt használja.

Fotó: Emory BrainGate csapat / Forrás: Nature.com

A stroke-on átesettek számára is segíthet a gondolatolvasó implantátum

Először Kunz és kollégái a motoros kéregbe helyezett mikroelektródákkal gyűjtötték az agyi jeleket négy résztvevőnél. Ez az agyterület az akaratlagos mozgásokért felel. Mind a négy résztvevőnek nehézséget okozott a beszéd: egyikük stroke-on esett át, hárman pedig motoros neuronbetegségben szenvednek, amely az idegek degenerációja miatt az izmok kontrolljának elvesztéséhez vezet.