Parlagfű, gaz, elhanyagolt telek a szomszédban – mutatjuk mit tehetsz!

A szomszéd elhanyagolt kertje a valóságban azonban nemcsak bosszúságot okozhat, hanem akár egészségügyi és jogi problémákat is. A gaz megjelenése – főleg, ha parlagfüvet is magában foglal – a felsőlégúti allergiások számára rémálommá válhat.

A különféle gyomnövények pillanatok alatt gaztengerré varázsolják a kertet, főleg, ha az időjárás is kedvez számukra.

Fotó: KenTannenbaum / Forrás: Getty images

A gaz, gáz? Igen, mert például allergiát okozhat, kártevőket vonzhat

A lehetőségeinkhez és igényeinkhez mérten igyekszünk a környezetünkben szép és ápolt kertet létrehozni. Pénzt, időt nem sajnálva gondozzuk a környezetünket, mert így tanultuk a szüleinktől, ezt láttuk magunk körül, ahogyan felnőttünk.

Ha azonban a szomszédunkban erre kevés vagy akár semennyi szándék sincs, és a nyár derekán elindul a telkünk irányába a gaztenger, akkor tehetetlenséget érezhetünk. A különféle gyomnövények pillanatok alatt ellephetik a kertet, főleg, ha az időjárás is kedvez számukra. A kertészek számára a gyomnövény pontosan meghatározott növény, amely a termesztett kultúrnövénnyel verseng a tápanyagért, fényért vagy vízért. A hétköznapi nyelvben azonban a gaz inkább a rendezetlen, elburjánzott növényzetet jelöli, legyen az fű, csalán vagy parlagfű – az elhanyagolt telkeken épp úgy feltűnik. Így minden gyomnövény lehet gaz, de nem minden gaz számít gyomnövénynek.

Békés megoldás – beszélgessünk

Első lépésként jobb, ha megpróbálunk szóban egyezségre jutni. Ez leírva könnyűnek tűnhet, de a valóságban mind megtenni, mind pedig megoldásra jutni – ha már idáig fajult a helyzet - rendkívül nehéz. Ám az is lehetséges, hogy egy betegség, vagy nehezebb életszakasz miatt történt a kert elhanyagolása, és ígéretet kapunk a végső megoldásra. Az is lehet, hogy nincs tudatában, mit okoz, vagy egyszerűen nincs ideje, eszköze a kert gondozására.

Tehát mielőtt kapát, kaszát eldobva rohanunk a szomszédot felelősségre vonni, igyekezzünk először válaszokat keresni. Ha azonban a beszélgetés nem vezet eredményre, vagy a szomszéd nem tud, vagy nem akar lépni, akkor érdemes tisztában lenni a törvényes eszközökkel, amikkel saját kertünket és egészségünket megvédhetjük.

Amikor nincs mese, a törvényhez kell fordulni: jogi lehetőségek a gaz ellen

Kevésbé ismert, de állítólag a 19. században egy földbirtokos azért indított pert a szomszédja ellen, mert annak telkén éjszakánként fülemüle dalolt, és emiatt nem tudott aludni. A bíróság akkor végül kimondta: a természetes madárdal nem minősül zavarásnak, hiszen nem emberi hanyagság vagy jogellenes magatartás okozta. Ez a mai szomszédjogban is érvényes: ami a természet része, azt el kell viselni – a gaztenger és a parlagfű viszont már más kategória.