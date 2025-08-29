augusztus 29., péntek

A gaz, gáz?

1 órája

Parlagfű, gaz, elhanyagolt telek a szomszédban – mutatjuk mit tehetsz!

Címkék#gaztenger#allergiás#parlagfű#gyomnövény#telek#kert

Gondozatlan telkek, gaz és parlagfű – sok helyen ez okozhatja a szomszédháborúkat. De vajon mit tehetünk jogszerűen, ha a szomszéd hanyagsága a mi portánkon okoz gondot és a gaz elönt bennünket?

Keszán-Dopita Tünde

A szomszéd elhanyagolt kertje a valóságban azonban nemcsak bosszúságot okozhat, hanem akár egészségügyi és jogi problémákat is. A gaz megjelenése – főleg, ha parlagfüvet is magában foglal – a felsőlégúti allergiások számára rémálommá válhat.

gaz a szomszédban
A különféle gyomnövények pillanatok alatt gaztengerré varázsolják a kertet, főleg, ha az időjárás is kedvez számukra. 
Fotó: KenTannenbaum / Forrás: Getty images

A gaz, gáz? Igen, mert például allergiát okozhat, kártevőket vonzhat

A lehetőségeinkhez és igényeinkhez mérten igyekszünk a környezetünkben szép és ápolt kertet létrehozni. Pénzt, időt nem sajnálva gondozzuk a környezetünket, mert így tanultuk a szüleinktől, ezt láttuk magunk körül, ahogyan felnőttünk. 

Ha azonban a szomszédunkban erre kevés vagy akár semennyi szándék sincs, és a nyár derekán elindul a telkünk irányába a gaztenger, akkor tehetetlenséget érezhetünk. A különféle gyomnövények pillanatok alatt ellephetik a kertet, főleg, ha az időjárás is kedvez számukra. A kertészek számára a gyomnövény pontosan meghatározott növény, amely a termesztett kultúrnövénnyel verseng a tápanyagért, fényért vagy vízért. A hétköznapi nyelvben azonban a gaz inkább a rendezetlen, elburjánzott növényzetet jelöli, legyen az fű, csalán vagy parlagfű – az elhanyagolt telkeken épp úgy feltűnik. Így minden gyomnövény lehet gaz, de nem minden gaz számít gyomnövénynek.

Békés megoldás – beszélgessünk

Első lépésként jobb, ha megpróbálunk szóban egyezségre jutni. Ez leírva könnyűnek tűnhet, de a valóságban mind megtenni, mind pedig megoldásra jutni – ha már idáig fajult a helyzet - rendkívül nehéz. Ám az is lehetséges, hogy egy betegség, vagy nehezebb életszakasz miatt történt a kert elhanyagolása, és ígéretet kapunk a végső megoldásra. Az is lehet, hogy nincs tudatában, mit okoz, vagy egyszerűen nincs ideje, eszköze a kert gondozására.

Tehát mielőtt kapát, kaszát eldobva rohanunk a szomszédot felelősségre vonni, igyekezzünk először válaszokat keresni. Ha azonban a beszélgetés nem vezet eredményre, vagy a szomszéd nem tud, vagy nem akar lépni, akkor érdemes tisztában lenni a törvényes eszközökkel, amikkel saját kertünket és egészségünket megvédhetjük.

Amikor nincs mese, a törvényhez kell fordulni: jogi lehetőségek a gaz ellen

Kevésbé ismert, de állítólag a 19. században egy földbirtokos azért indított pert a szomszédja ellen, mert annak telkén éjszakánként fülemüle dalolt, és emiatt nem tudott aludni. A bíróság akkor végül kimondta: a természetes madárdal nem minősül zavarásnak, hiszen nem emberi hanyagság vagy jogellenes magatartás okozta. Ez a mai szomszédjogban is érvényes: ami a természet része, azt el kell viselni – a gaztenger és a parlagfű viszont már más kategória.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy minden ingatlantulajdonos köteles úgy használni telkét, hogy ne zavarja a szomszéd jogait. Ez azt jelenti, hogy a szomszéd gondatlansága miatt átnövő gaz, parlagfű vagy más kártevő már jogszerűen kezelhető probléma lehet.

  1. Az első lépés gyakran az önkormányzati bejelentés, különösen, ha parlagfűről van szó. A jegyző hatósági eljárást indíthat, és kötelezheti a szomszédot a telek rendbetételére, akár bírság kiszabásával. Ha a helyzet továbbra sem változik, polgári úton is érvényesíthetjük jogainkat: kérhetjük a zavarás megszüntetését, vagy a kárunk megtérítését.
  2. Amennyiben a szomszéd telkén nagy mennyiségű parlagfű is található, akkor másik hivatalos lehetőség lehet a Nébih Parlagfű bejelentő rendszerén keresztül megtenni a jelzést. A bejelentésben kötelező a hely GPS koordináta, a szennyezett terület mérete és a kultúrnövény megjelölése is.
  3. A jogi út megtétele viszont már egyértelműen ügyvéd bevonását is jelenti.

Bár a szomszéd telek állapota felett nem mindig van közvetlen kontrollunk, a saját kertünket alakíthatjuk úgy, hogy a jövőben kevesebb bosszúságot okozzon a gaz. Időnként már egy rövid beszélgetés vagy közös kertgondozás is csodákra képes: ha a szomszéd megérti, milyen következményekkel járhat az elhanyagolt telek, könnyebben találunk közös megoldást. Így nemcsak a kertünk, hanem a szomszédi viszony is rendezettebbé válhat – és a nyár végén is örömünket lelhetjük a saját zöld terünkben.

 

