Allergiaszezon csúcson: 7 bevált trükk, hogy enyhítsd a tüneteket

Még ha nem is bizonyított, hogy pollenallergiánk van, a tünetek magukért beszélnek. Amennyiben viszont diagnosztizálták már az allergiát és pontosan tudjuk, hogy milyen növény pollenje okoz nálunk tüneteket, a már jól ismert reakciókat nem feltétlenül érdemes megvárni, szakemberek szerint, a tünetek megjelenése előtt akár 2-3 héttel is elkezdhetjük az allergiagyógyszer szedését.

A parlagfű allergia napról napra erősödő tüneteket okozhat, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés.

Fotó: galitskaya / Forrás: Getty images

Támadás a légutak ellen: a parlagfű pollenjei már a levegőben, allergia újratöltve

A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

Pollenek elleni kisokos Nézd a pollennaptárat minden reggel: Érdemes naponta rápillantani az aktuális pollenterhelésre a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán. Ha erős a jelzés, csak a legszükségesebb ideig tartózkodj a szabadban. Hazaérve: ruha a mosásba, irány a zuhany: A pollenek rátelepednek a ruhára, hajra, bőrre – mindenhova. Hazatérés után érdemes gyors zuhanyt venni hajöblítéssel, és az aznapi ruhát azonnal cseréljük le. Mosópor helyett orrzuhany? Igen! A patikákban kapható tengervizes orrspray vagy orrmosó kanna segít „kimosni” a polleneket az orrnyálkahártyáról. Akár napi 2–3 használat is belefér, ha segít. Ne félj allergológushoz fordulni: Ha erősek a tünetek, irány a szakember. Háziorvos vagy allergológus felkeresése esetén fontos: a tüneteidet jegyezd fel, hogy ne kelljen gondolkodni, vagy kihagyj egy fontos részletet. Szellőztess hajnali órákban: Virradat előtt a legalacsonyabb a pollenkoncentráció. Ha friss levegőt szeretnél, 4–6 óra között érdemes gyorsan kinyitni az ablakokat. Napszemüveg & kalap – nem csak divat! A fizikai védelem is számít: a szem köré kevesebb pollen jut, ha nagy lencséjű napszemüveget viselsz, és a hajadra sem ülnek meg a szálló részecskék, ha kisebb sportsapka vagy nyári kalap van rajtad. Gyógyszert csak okosan! Az antihisztaminok csökkentik ugyan a viszketést, orrdugulást, de érdemes szakemberrel egyeztetni. Lehetséges, hogy az állapotod vagy alapbetegségeid alapján nem javasolt egy adott gyógyszer szedése.

Kis figyelemmel és a megfelelő eszközökkel jelentősen csökkenthetők a pollenallergia kellemetlen tünetei. Ha pedig a panaszok túl erősek, mindig érdemes szakemberhez fordulni, mert a mindennapokat megkeserítheti ez az időszak.





