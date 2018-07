Visszatért a legendás Commodore 64!

A C64 Mininek beépített billentyűzete, illetve külön csatlakoztatható joystickja van, és 64 előre telepített játék futhat rajta.

Európában már kapható, az Egyesült Államokban pedig október 9-én jelenik meg a Commodore 64 Mini – adta hírül a Venturabeat. A kultikus retro számítógép 50 százalékkal kisebb az eredeti gépnél. A C64 Mininek beépített billentyűzete, illetve külön csatlakoztatható joystickja van, és 64 előre telepített játék futhat rajta.

A C64 Mini játékkínálatában olyan címek találhatók, mint a California Games, a Winter Games, az Impossible Mission II, a Boulder Dash, a Jumpman, a Pitstop II, a Speedball II: Brutal Deluxe, a Street Sports Baseball, a Summer Games II, a Temple of Apshai Trilogy, illetve a Uridium.

A platformnak két USB portja van, így egy extra joystick csatlakoztatásával több játékos módban is használható. Ha kedvünk tartja, külső billentyűzetet is köthetünk rá, és mikroszámítógépként is használhatjuk. Még a C64 BASIC programnyelvet is elérhetővé teszik, aki akarja, saját szoftvert is fejleszthet rajta.

