Újabb hagyomány került az abortuszpártiak célkeresztjébe

Az abortuszpárti tüntetők jelével, villámmal ellátott karácsonyi ostyákat kezdett árulni egy varsói kávézó. A keresztény gyökerű, lengyel hagyomány szerint a családok Szenteste egy ostyát megtörve kívánnak egymásnak boldog karácsonyt. A hagyomány kigúnyolása egy újabb provokáció a lengyel családok és a keresztények felé.

Szentesete a lengyelek a családi vacsoránál egy ostyát adnak körbe, amiből mindenki letör egy darabot majd jókívánságokat mond a család többi tagjának. A lengyel hagyomány keresztény gyökerű, az utolsó vacsorát idézi, amikor Jézus megtörte a kenyeret és tanítványainak adta, de a Mi Atyánk imádság egy kérésére is utal: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!”

Ezt a hagyományt gúnyolják ki provokatív módon az abortuszpárti tüntetők Lengyelországban, akik az elmúlt hónapokban számtalan módon támadták a katolikus egyházat, a templomokat és a hagyományos értékrendet. Az esetre a Prawicowy Internet hírportál hívta fel a figyelmet – írja a V4NA.

A szélsőséges LMBTQ szervezetek megmozdulásain, demonstrációin már évek óta provokálják a hagyományos értékrendet képviselő lengyeleket, és különösen nagy erőkkel támadják a katolikusokat. Egyházi hagyományokat, szent szövegeket forgatnak ki, és használják fel arra, hogy felhívják magukra a figyelmet és degradálják, gúnyolják a konzervatív nézeteket.

Most az abortuszpártiak jelével, villámmal ellátott karácsonyi ostyák kezdett el árulni egy, az abortuszpárti mozgalmat, a Women Strike-ot támogató kávézó. Erről a közösségi médiában számolt be egy támogatójuk, aki azt is hozzátette, hogy a befolyt összeget a Women Strike-nak ajánlják fel.

A kommentekből kiderül, hogy korántsem aratott akkora sikert az akció. Többen undorítónak, kínosnak, megdöbbentőnek találták. Volt olyan is, aki felvetette, hogy ha valaki az egyházzal harcol, akkor miért használja annak a hagyományait.

