Több millióval megtömött hátizsákot talált, egy eurót sem fogadott el belőle

Egy 51 éves helyi lakos röviddel éjfél előtt, egy fa alatt bukkant a gazdátlan hátizsákra egy, a belvároshoz közeli utcában. A tulajdonosra utaló iratokat keresve találta meg a szokatlanul nagy összeget,

A hátizsákot átadta a rendőrségnek, amely felkutatta a 63 éves tulajdonost.

A krefeldi rendőrség azt írta Facebook-oldalán, „úgy látszik, tényleg vannak, akik jót cselekszenek karácsonykor”.

A német törvények értelmében

jelen esetében 490 euró illette volna meg az 51 éves krefeldi járókelőt.

#NSTworld: The man who found the bag "refused a finder's fee, because it was #Christmas."https://t.co/gb5TIN2sSI#krefeld

— New Straits Times (@NST_Online) December 26, 2019