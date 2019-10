Sötét jövő elé néznek a madridi papagájok

A főként közparkokban fészkelő, élénk zöld színű, körülbelül 30 centiméteres papagájok turistalátványosságnak számítanak.

Az őshonos madárfajok védelmében a madridi önkormányzat leszámolna a közparkokban élő népes papagájkolóniákkal.

A városvezetés által bemutatott tervezet révén az argentin barátpapagájok jelenleg mintegy 12 ezres populációját 500-ra csökkentenék a spanyol fővárosban befogással és sterilizálással.

A jövő őszre időzített akcióra 100 ezer eurót (33,3 millió forintot) szánnának.

A főként közparkokban fészkelő, élénk zöld színű, körülbelül 30 centiméteres papagájok turistalátványosságnak számítanak, ám az önkormányzat és Spanyol Madártani Társaság (SEO) szerint valójában veszélyt jelentenek. Az eredetileg díszmadárként tartott papagájfaj rendkívül jól alkalmazkodik és nagyon szapora is. Szabadon élő példányaik száma 2005-ben még 1700 volt, ám mostanra meghaladta a 12 ezret.

A gyorsan növekvő populáció eleszi a táplálékot az őshonos madarak elől, elűzi őket fészkelőhelyeikről és rájuk nézve végzetes betegségeket terjeszt.

A fák lombkoronáiba épített óriási, gallyakból készített fészektelepeik elérhetik akár a 200 kilót is, ezért könnyen leszakadhatnak és így az emberekre is kockázatot jelentenek. Emellett a fészkek környékén felhalmozódó ürülék és a nagy zaj miatt is sok a lakossági panasz – érvelt az önkormányzat.

Juan Carlos del Moral, a SEO koordinátora szerint rendkívül aggasztó a helyzet, amelynek megoldását a madárvédelmi szakemberek is régóta sürgetik. A probléma ráadásul nemcsak Madrid mellett más városokat, például Barcelonát vagy Valenciát is érinti.

Borítókép: illusztráció