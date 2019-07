Rég nem történt ekkora whiskykatasztrófa

A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpájának búrái elolvadtak – közölték a helyi hatóságok szerdán.

A kedd késő este felcsapott lángok oltására négy megyéből vezényeltek ki tűzoltókat. A hatóságok azt gyanítják, hogy

de az okok kiderítéséhez még nem tudtak hozzálátni az illetékesek. A tüzet ugyan megfékezték, de hagyták, hogy még órákon át tovább égjen – mondta Drew Chandler, Woodford megye mentőszolgálatának igazgatója.

– magyarázta.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz három másik raktárra átterjedjen.

