Randalírozni kezdett egy nő a repülőn, nagyon nem kellett volna

A légitársaság szerint Chloe Haines „agresszív, goromba és veszélyes magatartása” miatt kellett a repülőgépnek megszakítania útját és visszafordulni. A Jet2 eltiltotta a nőt egész életére attól, hogy a légitársaság gépein repüljön.

A Törökországba tartó géphez még a brit királyi légierő Typhoon harci gépeit is riasztották, azok kísérték vissza Londonba.

A 25 éves nőt a leszállás után a rendőrök letartóztatták, jelenleg óvadék ellenében van szabadlábon. A nő ellen

Augusztus 21-én kell megjelennie a bíróság előtt.

Jet2 orders air rage passenger to pay £85k after RAF jets escort plane back to UK. https://t.co/glwWYn52Hx pic.twitter.com/D5mtrX0kgI

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) July 17, 2019