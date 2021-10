Pénzt is kell gyűjteni, de karácsonyi ajándékokat is kell venni

Szavazásunkban azt kérdeztük, vajon olvasóink már elkezdték-e vadászni az ajándékokat karácsonyra. A vadászat elindult, de mindenki másképp csinálja.

Ha bemegyünk a boltokba vagy nézelődünk a webshopokon, már szemet szúrhat egy-egy feldíszített karácsonyfa, egy „christmas is coming”-felirat. Meg sem ijedünk, hiszen az utóbbi években már megszokhattuk, hogy ha a családban nem is, de a kereskedelemben az év tizedik hónapján már építik a felszállópályát a karácsonyi repüléshez.

Ezzel a hozzáállássál szöges ellentétben képvisel álláspontot szavazóink legkisebb hányada, akik nem gondolják túl a dolgokat, és konkrétan az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok begyűjtését. Bár ha jobban belegondolunk,

az az utolsó pár nap, pár óra csak az igazán izzadásos, kőkemény fejtörés, hogy kinek, hol, mit, mennyit, merre, nemár!

Aztán vannak azok, akik már most rápörögnek a vásárlásra, mert az ünnep előtt már nagyon nincs kedvük ezzel foglalkozni, amikor sütni, főzni kell, takarítani a lakást, megszervezni, hogy most jönnek a rokonok, vagy ebben az évben mi megyünk? És persze, miért ne lehetne most ráugrani egy jó kis leárazásra, mondjuk egy olyan átmeneti kabátra, amit jövő ilyenkor majd nagyon ki lehet használni és jóval drágább lesz.

Szóval gazdálkodni az idővel ér, meg olcsón ráakadni cuccokra, és betárazni azokat a fa alá, egyáltalán nem buta ötlet.

És a novemberi Black Friday-akciókról még nem is beszéltünk…

Szavazóink már egy jelentősebb része nem is kezdi túl korán, de nem is hagyja a végére. Ők úgy gondolják, hogy

december beköszöntével beköszönt a vásárlás időszaka is.

Ez az álláspont is abszolút vállalható, érezzük már az ünnep szelét, talán már a hó is szállingózik, de a decemberi eső biztosan, már a rádióban is megszólalnak a jingle bellek, és ha belépünk az üzletekbe, már szemrehányás nélkül ugrik arcunkba a mikulás egy 400 grammos csokiönarcképpel, a hátizsákban pedig a zselés-karamellás-kókuszos-marcipános szaloncukorral, rumosétcsoki-bevonattal, de a szonda nem mutatja ki arányban.

A végére maradt az a halmaz, amelybe egy kattintással azok próbáltak beférkőzni, akik álomképeiben még az ajándékok körvonalait sem rajzolgatja a tudat. Rémálmaikban egy nyitott pénztárca képe jelenik meg, melyből az önfeledt ho-ho-ho-hó felkiáltás után a jó öreg szakállas azt üzeni: itt bizony üres a puttony. Szavazóink legnagyobb része szépeket akar álmodni, úgyhogy a mostani időszakban még nem a meglepetéseket, hanem a pénzt vadássza az ajándékozáshoz. Ki tudja, talán még szilveszterre is marad belőle egy pár virslire.