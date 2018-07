Palackba zárt szerelem úszik a Dunán

A fiatal pár nem is gondolta, hogy az üvegbe rejtett üzenetüket rövid időn belül kétszer is kihalásszák a folyóból.

„Ez is csak úgy kezdődött, mint a legtöbb tündérmese” – így indul a levél, amit június utolsó napján fogtak ki a Dunából. Egy üvegben sodródott a vízen, amelyre egy szív alakú lufi volt rákötve. Nem valami hajótörött segélykérést rejtett a titokzatos palack, hanem egy hamarosan egybekelő pár történetét.

Egy élményhajókázás során szúrták ki a hajó utasai az úszó csomagot, és mivel azt hitték, hogy egy másik hajó ütközője sodródik a vízben, még kitérőt is tettek, hogy összeszedjék.

„Kihalásztuk a Rákóczi híd környékén a vízből, és fel is olvastam az utasoknak, akik nagyon élvezték, hogy ilyen kalandosan alakult a hajókázás a Dunán. Még csoportképet is csináltunk, hogy a pár kérését teljesítsük” – mondta a Borsnak Szabó Vivien.

A szövegben ugyanis a leánybúcsú csapata azt kérte, a szerencsés, aki megtalálta történetüket, juttassa el a házasodni készülő párnak a megtalálás bizonyítékát egy fotó formájában.

Nagyon meglepődtem, hogy már kétszer is megtalálták, rögtön másnap először. Aztán most még egyszer. Ez az év a bűvös hetes, most lesz az esküvőnk, Stockholmban fogjuk megtartani. Már öt éve annak is, hogy a párom után jöttem a két cicámmal. Valóban furcsa, itt-ott meseszerű a történetünk – mondta lapunknak Szilvia.

Ahogyan azt a levélben is leírták, a pár első találkozása sem volt mindennapi, egy biciklivásárlás során ismerkedtek meg egymással, Róbert volt az eladó. A lánykérés pedig egy motorozás során esett meg tavaly májusban. A vőlegény Hollandia egyik leghíresebb tulipános kertjében kérte meg kedvese kezét, a gyűrűt a virágok közé rejtette el.

